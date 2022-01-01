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Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 30 O
8 900 ₽
9 990 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 30 O
    Арт. О00000029276
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 30 O
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 30 O
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 30 O
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 30 O

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 30 O

      • -1 090 ₽
      8 900 ₽
      9 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000029276

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 090 ₽
      8 900 ₽
      9 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс подойдет для обслуживания нескольких точек водозабора. Нагрев происходит при помощи спиралевидного ТЭНа. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Водонагреватель монтируется над раковиной.

        Преимущества

        • Проточный водонагреватель помогает быстро решать все проблемы горячего водоснабжения в доме или офисе
        • Может работать на несколько точек водозабора и полностью компенсировать отсутствие горячей воды от централизованного водопровода
        • Поддерживает стабильную температуру воды даже при перепадах напора воды в системе водоснабжения
        • Установленный в водонагревателе современный процессор, в автоматическом режиме регулирует мощность и поток воды для постоянного поддерживания установленной температуры