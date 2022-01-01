Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 30 O
Арт. О00000029276
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
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- Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс подойдет для обслуживания нескольких точек водозабора. Нагрев происходит при помощи спиралевидного ТЭНа. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Водонагреватель монтируется над раковиной.
Преимущества
- Проточный водонагреватель помогает быстро решать все проблемы горячего водоснабжения в доме или офисе
- Может работать на несколько точек водозабора и полностью компенсировать отсутствие горячей воды от централизованного водопровода
- Поддерживает стабильную температуру воды даже при перепадах напора воды в системе водоснабжения
- Установленный в водонагревателе современный процессор, в автоматическом режиме регулирует мощность и поток воды для постоянного поддерживания установленной температуры