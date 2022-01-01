Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 30 O

Преимущества

Проточный водонагреватель помогает быстро решать все проблемы горячего водоснабжения в доме или офисе

Может работать на несколько точек водозабора и полностью компенсировать отсутствие горячей воды от централизованного водопровода

Поддерживает стабильную температуру воды даже при перепадах напора воды в системе водоснабжения

Установленный в водонагревателе современный процессор, в автоматическом режиме регулирует мощность и поток воды для постоянного поддерживания установленной температуры

Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс подойдет для обслуживания нескольких точек водозабора. Нагрев происходит при помощи спиралевидного ТЭНа. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Водонагреватель монтируется над раковиной.