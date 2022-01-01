Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 6000

Преимущества

Легкий и компактный проточный водонагреватель с гибкими возможностями установки

Прибор отличается легким весом и небольшими размерами

Можно универсально разместить над раковиной патрубками вверх или вниз, что делает водонагреватель удобным для небольших квартир и малогабаритных кухонь и ванных комнат

Надежный водонагреватель работает с одной точкой водозабора и обеспечивает постоянный поток горячей воды к одному участку использования

Спиральный нагревательный элемент мгновенно нагревает воду в нужном количестве в любое время

Сам ТЭН выполнен из особой нержавеющей стали, благодаря которой водонагреватель защищен от образования накипи и ржавчины

Расширенная комплектация: с водонагревателем идут хромированные комплектующие для комфортной эксплуатации: шланг, держатель и душевая лейка, которая имеет три комфортных режима использования

Безопасность: класс пылевлагозащиты IPX4, двойная защита от перегрева, защита от включения без воды и от воздушных пробок

Экономия электричества: при работе проточного водонагревателя электричество будет расходоваться только в момент нагрева - пока кран открыт

Электрический водонагреватель Термекс Surf 6000 - это компактный прибор проточного типа, который монтируется над раковиной патрубками вверх или вниз. Патрубки изготовлены из латуни. Небольшой размер изделия позволяет использовать его в малогабаритных кухнях или ванных. Корпус из ударопрочного пластика вмещает в себя спиралевидный ТЭН из нержавеющей стали.