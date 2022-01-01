Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 6000
Арт. О00000029972
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Способ подачи воды
|безнапорный
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Мин. давление воды, бар
|0.5
- Электрический водонагреватель Термекс Surf 6000 - это компактный прибор проточного типа, который монтируется над раковиной патрубками вверх или вниз. Патрубки изготовлены из латуни. Небольшой размер изделия позволяет использовать его в малогабаритных кухнях или ванных. Корпус из ударопрочного пластика вмещает в себя спиралевидный ТЭН из нержавеющей стали.
Преимущества
- Легкий и компактный проточный водонагреватель с гибкими возможностями установки
- Прибор отличается легким весом и небольшими размерами
- Можно универсально разместить над раковиной патрубками вверх или вниз, что делает водонагреватель удобным для небольших квартир и малогабаритных кухонь и ванных комнат
- Надежный водонагреватель работает с одной точкой водозабора и обеспечивает постоянный поток горячей воды к одному участку использования
- Спиральный нагревательный элемент мгновенно нагревает воду в нужном количестве в любое время
- Сам ТЭН выполнен из особой нержавеющей стали, благодаря которой водонагреватель защищен от образования накипи и ржавчины
- Расширенная комплектация: с водонагревателем идут хромированные комплектующие для комфортной эксплуатации: шланг, держатель и душевая лейка, которая имеет три комфортных режима использования
- Безопасность: класс пылевлагозащиты IPX4, двойная защита от перегрева, защита от включения без воды и от воздушных пробок
- Экономия электричества: при работе проточного водонагревателя электричество будет расходоваться только в момент нагрева - пока кран открыт