Котел электрический двухконтурный настенный Thermex Tesla 12-24 Wi-Fi

Преимущества

Двухконтурный отопительный котел. В компактном корпусе серии Tesla Double расположены сразу два контура нагрева с независимыми теплообменниками - один из них нагревает теплоноситель для системы отопления, другой - воду в системе ГВС.

Теплообменники из нержавеющей стали. Нагрев обеспечивается надежными и износостойкими теплообменниками из нержавеющей стали, в каждом из которых установлены ТЭНы из этого же материала. Такие нагревательные элементы имеют высокую теплопередачу, износостойки, отлично подходят для высоких мощностей и легко меняются при необходимости

Выбор максимальной мощности

Управление через Wi-Fi. Tesla Double оснащена технологией Wi-Fi Motion, которая обеспечивает стабильную многопользовательскую связь между котлом и персональным гаджетом, так что его работу можно постоянно отслеживать и контролировать в приложении Thermex Home

Высокая безопасность. При этом Tesla Double - надежное оборудование, котел постоянно отслеживает температуру теплообменников, теплоносителя и воды ГВС в системе

Система самодиагностики

Электрический двухконтурный настенный котел Термекс THERMEX Tesla 12-24 Wi-Fi ЭдЭБ02807 с возможностью выбора максимальной мощности в диапазоне от 12 до 24 кВт - комплексное решение для частного дома или другого помещения с независимой системой отопления.