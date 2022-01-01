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Котел электрический двухконтурный настенный Thermex Tesla 12-24 Wi-Fi
Найти аналог
Электрические котлы
    Котел электрический двухконтурный настенный Thermex Tesla 12-24 Wi-Fi
    Арт. О00000038244
    Котел электрический двухконтурный настенный Thermex Tesla 12-24 Wi-Fi
    Котел электрический двухконтурный настенный Thermex Tesla 12-24 Wi-Fi
    Котел электрический двухконтурный настенный Thermex Tesla 12-24 Wi-Fi
    Котел электрический двухконтурный настенный Thermex Tesla 12-24 Wi-Fi
      Котел электрический двухконтурный настенный Thermex Tesla 12-24 Wi-Fi
      Котел электрический двухконтурный настенный Thermex Tesla 12-24 Wi-Fi
      Котел электрический двухконтурный настенный Thermex Tesla 12-24 Wi-Fi
      Котел электрический двухконтурный настенный Thermex Tesla 12-24 Wi-Fi

      Котел электрический двухконтурный настенный Thermex Tesla 12-24 Wi-Fi

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000038244

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Наличие насоса
      		Да
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический двухконтурный настенный котел Термекс THERMEX Tesla 12-24 Wi-Fi ЭдЭБ02807 с возможностью выбора максимальной мощности в диапазоне от 12 до 24 кВт - комплексное решение для частного дома или другого помещения с независимой системой отопления.

        Преимущества

        • Двухконтурный отопительный котел. В компактном корпусе серии Tesla Double расположены сразу два контура нагрева с независимыми теплообменниками - один из них нагревает теплоноситель для системы отопления, другой - воду в системе ГВС.
        • Теплообменники из нержавеющей стали. Нагрев обеспечивается надежными и износостойкими теплообменниками из нержавеющей стали, в каждом из которых установлены ТЭНы из этого же материала. Такие нагревательные элементы имеют высокую теплопередачу, износостойки, отлично подходят для высоких мощностей и легко меняются при необходимости
        • Выбор максимальной мощности
        • Управление через Wi-Fi. Tesla Double оснащена технологией Wi-Fi Motion, которая обеспечивает стабильную многопользовательскую связь между котлом и персональным гаджетом, так что его работу можно постоянно отслеживать и контролировать в приложении Thermex Home
        • Высокая безопасность. При этом Tesla Double - надежное оборудование, котел постоянно отслеживает температуру теплообменников, теплоносителя и воды ГВС в системе
        • Система самодиагностики