Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 30 V Slim

Преимущества

Устройство защиты (УЗО) мгновенно обесточит водонагреватель при утечке электроэнергии. Предохраняет от поражения электрическим током

Нагревательный элемент TitaniumHeat изготовлен из сплава титана. Устойчив к перепадам температуры и образованию коррозии

Бак для воды выполнен из биостеклофарфора. Противостоит гидроударам и сохраняет воду чистой

Водонагреватель оснащён магниевым анодом, который вбирает соли из воды. Позволяет избежать возникновения ржавчины

Предохранительный клапан отводит избыточное давление во время нагрева. Защищает внутренние узлы от попадания воды внутрь

Термометр отображает степень изменения температуры воды в баке. Помогает отслеживать нагрев воды

Корпус водонагревателя оснащён теплоизоляцией SuperFoam. Позволяет поддерживать высокую температуру воды долгое время

Индикаторы показывают включение и процесс нагрева воды. Легко контролировать работу водонагревателя

THERMEX TitaniumHeat 30 V Slim – накопительный электрический водонагреватель пригодится во время отключения горячей воды. Мощность 1500 Вт. Максимальная температура нагрева 75° С. Устанавливается на стену в вертикальном положении. Объём бака – 30 л. Подойдёт для квартиры, частного дома или офиса.