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Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 30 V Slim
5.0
2
7 670 ₽
8 690 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 30 V Slim
    Арт. О00000010557
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 30 V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 30 V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 30 V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 30 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 30 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 30 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 30 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 30 V Slim

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 30 V Slim

      • -1 020 ₽
      7 670 ₽
      8 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000010557
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 020 ₽
      7 670 ₽
      8 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • THERMEX TitaniumHeat 30 V Slim – накопительный электрический водонагреватель пригодится во время отключения горячей воды. Мощность 1500 Вт. Максимальная температура нагрева 75° С. Устанавливается на стену в вертикальном положении. Объём бака – 30 л. Подойдёт для квартиры, частного дома или офиса.

        Преимущества

        • Устройство защиты (УЗО) мгновенно обесточит водонагреватель при утечке электроэнергии. Предохраняет от поражения электрическим током
        • Нагревательный элемент TitaniumHeat изготовлен из сплава титана. Устойчив к перепадам температуры и образованию коррозии
        • Бак для воды выполнен из биостеклофарфора. Противостоит гидроударам и сохраняет воду чистой
        • Водонагреватель оснащён магниевым анодом, который вбирает соли из воды. Позволяет избежать возникновения ржавчины
        • Предохранительный клапан отводит избыточное давление во время нагрева. Защищает внутренние узлы от попадания воды внутрь
        • Термометр отображает степень изменения температуры воды в баке. Помогает отслеживать нагрев воды
        • Корпус водонагревателя оснащён теплоизоляцией SuperFoam. Позволяет поддерживать высокую температуру воды долгое время
        • Индикаторы показывают включение и процесс нагрева воды. Легко контролировать работу водонагревателя