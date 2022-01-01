Проточный водонагреватель электрический Thermex Topflow 8000
Арт. О00000029969
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Способ подачи воды
|напорный
|
Мин. давление воды, бар
|1
- Водонагреватель аккумуляционный электрический Термекс Topflow 8000 обладает прочным белоснежным корпусом из ударопрочного пластика. Прибор монтируется над раковиной. Благодаря своему небольшому размеру изделие впишется в любое малогабаритное помещение. Нагрев воды происходит при помощи ТЭНа из нержавеющей стали. На лицевой части конструкции расположен ЖК-дисплей.
Преимущества
- Может работать на несколько точек водозабора и полностью компенсировать отсутствие горячей воды от централизованного водопровода
- Поддерживает стабильную температуру воды даже при перепадах напора воды в системе водоснабжения
- Установленный в водонагревателе современный процессор, в автоматическом режиме регулирует мощность и поток воды для постоянного поддерживания установленной температуры
- Спиральный нагревательный элемент мгновенно нагреет воду до нужной температуры и в любых количествах, что экономит время пользователя
- Спиральный нагревательный элемент выполнен из специальной нержавеющей стали с легирующими добавками, которые препятствуют возникновению накипи и защищают от коррозии
- Такой нагревательный элемент устойчив к образованию накипи и способен бесперебойно работать даже при постоянной активной эксплуатации
- Благодаря простому управлению установить желаемые параметры нагрева сможет даже неопытный пользователь, а умная система запомнит выбранные настройки и будет поддерживать их автоматически
- Предусмотрено 12 температурных режимов с температурой нагрева от 40 °С до 60 °С
- Проточный водонагреватель включается только в момент открытия крана
- Благодаря особой конструкции водонагреватель имеет плоскую форму и сравнительно небольшие размеры, поэтому легко впишется в пространство небольших кухонь или ванных комнат
- Интуитивно-понятное электронное управление и функциональный ЖК-дисплей с подсветкой
- Безопасность: класс пылевлагозащты IPX4, двойная защита от перегрева, защита от включения без воды и от воздушных пробок
- Минимальное сечение кабеля от 2,5 до 6 кв.мм
- Рабочее давление 0.1 - 1 мПа
- Водяной фильтр служит для защиты прибора от крупных примесей
- Патрубки подключения снизу
- Корпус Термекс Topflow 8000 ЭдЭБ00390 из белоснежного ударопрочного пластика - не выгорает и не желтеет на солнце
- Патрубки подключения, сделанные из латуни, что исключают возможность повреждения резьбового соединения при подключении водонагревателя
- Может работать на несколько точек водозабора и полностью компенсировать отсутствие горячей воды от централизованного водопровода