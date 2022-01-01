Проточный водонагреватель электрический Thermex Topflow 8000

Преимущества

Может работать на несколько точек водозабора и полностью компенсировать отсутствие горячей воды от централизованного водопровода



Поддерживает стабильную температуру воды даже при перепадах напора воды в системе водоснабжения

Установленный в водонагревателе современный процессор, в автоматическом режиме регулирует мощность и поток воды для постоянного поддерживания установленной температуры

Спиральный нагревательный элемент мгновенно нагреет воду до нужной температуры и в любых количествах, что экономит время пользователя

Спиральный нагревательный элемент выполнен из специальной нержавеющей стали с легирующими добавками, которые препятствуют возникновению накипи и защищают от коррозии

Такой нагревательный элемент устойчив к образованию накипи и способен бесперебойно работать даже при постоянной активной эксплуатации

Благодаря простому управлению установить желаемые параметры нагрева сможет даже неопытный пользователь, а умная система запомнит выбранные настройки и будет поддерживать их автоматически

Предусмотрено 12 температурных режимов с температурой нагрева от 40 °С до 60 °С

Проточный водонагреватель включается только в момент открытия крана

Благодаря особой конструкции водонагреватель имеет плоскую форму и сравнительно небольшие размеры, поэтому легко впишется в пространство небольших кухонь или ванных комнат

Интуитивно-понятное электронное управление и функциональный ЖК-дисплей с подсветкой

Безопасность: класс пылевлагозащты IPX4, двойная защита от перегрева, защита от включения без воды и от воздушных пробок

Минимальное сечение кабеля от 2,5 до 6 кв.мм

Рабочее давление 0.1 - 1 мПа

Водяной фильтр служит для защиты прибора от крупных примесей

Патрубки подключения снизу

Корпус Термекс Topflow 8000 ЭдЭБ00390 из белоснежного ударопрочного пластика - не выгорает и не желтеет на солнце

Патрубки подключения, сделанные из латуни, что исключают возможность повреждения резьбового соединения при подключении водонагревателя

Водонагреватель аккумуляционный электрический Термекс Topflow 8000 обладает прочным белоснежным корпусом из ударопрочного пластика. Прибор монтируется над раковиной. Благодаря своему небольшому размеру изделие впишется в любое малогабаритное помещение. Нагрев воды происходит при помощи ТЭНа из нержавеющей стали. На лицевой части конструкции расположен ЖК-дисплей.