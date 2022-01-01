Электрический водонагреватель Thermex Victory 50 V
Арт. О00000028272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Да
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- Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс Victory 50 V ЭдЭБ01247 используется для обслуживания квартир и жилых домов. Оснащение надежной защитой от поражения током. Корпус и бак изготовлен из нержавеющей стали, что защищает водонагреватель от появления коррозии и способствует его долгой службе. Накопительный водонагреватель нагревает воду до определенной температуры и сохраняет ее на долгое время. Нижняя подводка обеспечит его установку над раковиной. Водонагреватель оснащен дисплеем, что позволяет контролировать работу прибора.
Преимущества
- Cуперплоская конструкция
- Внутренние баки из нержавеющей стали
- Быстрый нагрев воды
- Высокоплотная теплоизоляция — низкие теплопотери
- УЗО — надежная защита от поражения током
- Класс защиты IPX4
- Механическое управление и яркий дисплей