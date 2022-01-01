Электрический водонагреватель Thermex Victory 50 V

Преимущества

Cуперплоская конструкция

Внутренние баки из нержавеющей стали

Быстрый нагрев воды

Высокоплотная теплоизоляция — низкие теплопотери

УЗО — надежная защита от поражения током

Класс защиты IPX4

Механическое управление и яркий дисплей

Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс Victory 50 V ЭдЭБ01247 используется для обслуживания квартир и жилых домов. Оснащение надежной защитой от поражения током. Корпус и бак изготовлен из нержавеющей стали, что защищает водонагреватель от появления коррозии и способствует его долгой службе. Накопительный водонагреватель нагревает воду до определенной температуры и сохраняет ее на долгое время. Нижняя подводка обеспечит его установку над раковиной. Водонагреватель оснащен дисплеем, что позволяет контролировать работу прибора.