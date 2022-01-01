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Электрический водонагреватель Thermex Victory 50 V
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический водонагреватель Thermex Victory 50 V
    Арт. О00000028272
    Электрический водонагреватель Thermex Victory 50 V
    Электрический водонагреватель Thermex Victory 50 V
    Электрический водонагреватель Thermex Victory 50 V
    Электрический водонагреватель Thermex Victory 50 V
    Электрический водонагреватель Thermex Victory 50 V
      Электрический водонагреватель Thermex Victory 50 V
      Электрический водонагреватель Thermex Victory 50 V
      Электрический водонагреватель Thermex Victory 50 V
      Электрический водонагреватель Thermex Victory 50 V
      Электрический водонагреватель Thermex Victory 50 V

      Электрический водонагреватель Thermex Victory 50 V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000028272

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс Victory 50 V ЭдЭБ01247 используется для обслуживания квартир и жилых домов. Оснащение надежной защитой от поражения током. Корпус и бак изготовлен из нержавеющей стали, что защищает водонагреватель от появления коррозии и способствует его долгой службе. Накопительный водонагреватель нагревает воду до определенной температуры и сохраняет ее на долгое время. Нижняя подводка обеспечит его установку над раковиной. Водонагреватель оснащен дисплеем, что позволяет контролировать работу прибора.

        Преимущества

        • Cуперплоская конструкция
        • Внутренние баки из нержавеющей стали
        • Быстрый нагрев воды
        • Высокоплотная теплоизоляция — низкие теплопотери
        • УЗО — надежная защита от поражения током
        • Класс защиты IPX4
        • Механическое управление и яркий дисплей