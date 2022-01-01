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TIG 160A SUPER Универсальная сварочная инверторная установка
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    TIG 160A SUPER Универсальная сварочная инверторная установка
    Арт. 710319
    TIG 160A SUPER Универсальная сварочная инверторная установка
    TIG 160A SUPER Универсальная сварочная инверторная установка
    TIG 160A SUPER Универсальная сварочная инверторная установка
    TIG 160A SUPER Универсальная сварочная инверторная установка
      TIG 160A SUPER Универсальная сварочная инверторная установка
      TIG 160A SUPER Универсальная сварочная инверторная установка
      TIG 160A SUPER Универсальная сварочная инверторная установка
      TIG 160A SUPER Универсальная сварочная инверторная установка

      TIG 160A SUPER Универсальная сварочная инверторная установка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 710319

      Характеристики

      Производитель
      		Русэлком
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		5.3
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор СТ 518Р - это универсальный сварочный аппарат, совмещающий три режима: - аргонодуговую сварку неплавящимся вольфрамовым электродом нержавеющей, легированной, углеродистой стали, цветных металлов (кроме алюминия), меди, титана и их сплавов в режиме постоянного тока; - ручную дуговую сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей стали и стальных сплавов с использованием постоянного тока прямой и обратной полярности; - воздушно-плазменную резку углеродистой, нержавеющей, легированной стали, меди и других цветных металлов. 

        Преимущества

        • Способ зажигания дуги в режиме CUT - контактный
        • Способ зажигания дуги в режиме TIG - бесконтактный
        • Сетевой кабель без вилки, длина кабеля – 2 м
        • Длина кабеля массы – 2 м
        • Размер резьбы для присоединения горелки - М16×1,5
        • Типоразмер разъема для подключения кабеля массы – СКРП-25 (KDZ16)