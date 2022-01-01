TIG 160A SUPER Универсальная сварочная инверторная установка

Преимущества

Способ зажигания дуги в режиме CUT - контактный

Способ зажигания дуги в режиме TIG - бесконтактный

Сетевой кабель без вилки, длина кабеля – 2 м

Длина кабеля массы – 2 м

Размер резьбы для присоединения горелки - М16×1,5

Типоразмер разъема для подключения кабеля массы – СКРП-25 (KDZ16)

Сварочный инвертор СТ 518Р - это универсальный сварочный аппарат, совмещающий три режима: - аргонодуговую сварку неплавящимся вольфрамовым электродом нержавеющей, легированной, углеродистой стали, цветных металлов (кроме алюминия), меди, титана и их сплавов в режиме постоянного тока; - ручную дуговую сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей стали и стальных сплавов с использованием постоянного тока прямой и обратной полярности; - воздушно-плазменную резку углеродистой, нержавеющей, легированной стали, меди и других цветных металлов.