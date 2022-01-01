TIG 160A SUPER Универсальная сварочная инверторная установка
Арт. 710319
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|5.3
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
- Сварочный инвертор СТ 518Р - это универсальный сварочный аппарат, совмещающий три режима: - аргонодуговую сварку неплавящимся вольфрамовым электродом нержавеющей, легированной, углеродистой стали, цветных металлов (кроме алюминия), меди, титана и их сплавов в режиме постоянного тока; - ручную дуговую сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей стали и стальных сплавов с использованием постоянного тока прямой и обратной полярности; - воздушно-плазменную резку углеродистой, нержавеющей, легированной стали, меди и других цветных металлов.
Преимущества
- Способ зажигания дуги в режиме CUT - контактный
- Способ зажигания дуги в режиме TIG - бесконтактный
- Сетевой кабель без вилки, длина кабеля – 2 м
- Длина кабеля массы – 2 м
- Размер резьбы для присоединения горелки - М16×1,5
- Типоразмер разъема для подключения кабеля массы – СКРП-25 (KDZ16)