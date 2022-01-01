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Рулон Супер Ал Тилит, 51.2*30
120 ₽
Теплоизоляция для труб
    Рулон Супер Ал Тилит, 51.2*30
    Арт. X69914550473
    Рулон Супер Ал Тилит, 51.2*30

      Рулон Супер Ал Тилит, 51.2*30

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X69914550473

      Характеристики

      Производитель
      		Тилит
      Мин. рабочая температура, °С
      		-40
      Макс. рабочая температура, °С
      		95
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Используется для изоляции труб большого диаметра, систем отопления, водоснабжения и емкостей, также при утеплении ограждающих конструкций, кровли, лоджий и балконов.

        Преимущества:

        • Экологическая безопасность: не содержат хлорфторуглеводородов;
        • Коррозионная безопасность: стойкий к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести; 
        • Группа горючести: Г1.