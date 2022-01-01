Рулон Супер Ал Тилит, 51.2*30
Арт. X69914550473
Характеристики
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Производитель
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Мин. рабочая температура, °С
|-40
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Макс. рабочая температура, °С
|95
Описание:Используется для изоляции труб большого диаметра, систем отопления, водоснабжения и емкостей, также при утеплении ограждающих конструкций, кровли, лоджий и балконов.
Преимущества:
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Экологическая безопасность: не содержат хлорфторуглеводородов;
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Коррозионная безопасность: стойкий к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести;
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Группа горючести: Г1.
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