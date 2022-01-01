Рулон Супер Ал Тилит, 51.2*30

Описание:

Преимущества:

Экологическая безопасность: не содержат хлорфторуглеводородов;

Коррозионная безопасность: стойкий к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести;

Группа горючести: Г1.

Используется для изоляции труб большого диаметра, систем отопления, водоснабжения и емкостей, также при утеплении ограждающих конструкций, кровли, лоджий и балконов.