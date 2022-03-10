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Плоскогубцы с фиксатором Brigadier 22030 (150 мм)
4.5
2
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Клещи зажимные
    Плоскогубцы с фиксатором Brigadier 22030 (150 мм)
    Арт. X96837
    4.5
    2
    Плоскогубцы с фиксатором Brigadier 22030 (150 мм)

      Плоскогубцы с фиксатором Brigadier 22030 (150 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X96837
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плоскогубцы с фиксатором Brigadier 22030 предназначены для проведения различных ремонтных и монтажных работ. Нижняя губка обеспечивает максимально надежный захват детали, а удлиненная форма удобна для работы в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Тонкие губки из полированной хромованадиевой стали расположены под углом 45 к ручке
        • Конструкция предназначена для работы в ограниченном пространстве