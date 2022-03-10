Плоскогубцы с фиксатором Brigadier 22030 (150 мм)

Преимущества

Тонкие губки из полированной хромованадиевой стали расположены под углом 45 к ручке

Конструкция предназначена для работы в ограниченном пространстве

Плоскогубцы с фиксатором Brigadier 22030 предназначены для проведения различных ремонтных и монтажных работ. Нижняя губка обеспечивает максимально надежный захват детали, а удлиненная форма удобна для работы в труднодоступных местах.