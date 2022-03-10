Плоскогубцы с фиксатором Brigadier 22030 (150 мм)
Арт. X96837
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип зажимного инструмента
|струбцина
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Класс товара
|бытовой
- Плоскогубцы с фиксатором Brigadier 22030 предназначены для проведения различных ремонтных и монтажных работ. Нижняя губка обеспечивает максимально надежный захват детали, а удлиненная форма удобна для работы в труднодоступных местах.
Преимущества
- Тонкие губки из полированной хромованадиевой стали расположены под углом 45 к ручке
- Конструкция предназначена для работы в ограниченном пространстве