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Тиски Jet WI63302,150 мм
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Слесарные тиски
    Тиски Jet WI63302,150 мм
    Арт. ОТХ00008
    Тиски Jet WI63302,150 мм

      Тиски Jet WI63302,150 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ОТХ00008

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Наличие наковальни
      		Нет
      Ширина губок, мм
      		150
      Функция поворота
      		Да
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тиски Jet Мастерская WI63302 используются для зажима различных заготовок при проведении слесарных, шлифовальных, отрезных работ по металлу. Выполнены из литого чугунного сплава и отличаются высокой устойчивостью к нагрузкам. Тиски, благодаря поворотному механизму, можно вращать на 360 градусов вокруг оси для удобной работы. В конструкции предусмотрена наковальня для выполнения малых слесарных работ.

        Преимущества

        • Удобная работа. Тиски, благодаря поворотному механизму, можно вращать на 360 градусов вокруг своей оси для более удобной работы
        • Устойчивость. В основании тисков имеются специальные отверстия для крепления к верстаку при помощи болтов
        • Многофункциональность. В конструкции предусмотрена небольшая наковальня для малых слесарных работ
        • Крепкий захват. Губки тисков Jet Мастерская WI63302 изготовлены из высококачественной стали и имеют рифленую поверхность для крепкого захвата
        • Изготовлены из чугунного литья - прослужат долгое время
        • Большое усилие зажима - 1750 кг/ кв.см
        • Сменные, зажимные губки
        • Поворот на 360 градусов
        • Глубина - 88 мм
        • Окрашенный корпус