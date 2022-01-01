Тиски Jet WI63302,150 мм

Преимущества

Удобная работа. Тиски, благодаря поворотному механизму, можно вращать на 360 градусов вокруг своей оси для более удобной работы

Устойчивость. В основании тисков имеются специальные отверстия для крепления к верстаку при помощи болтов

Многофункциональность. В конструкции предусмотрена небольшая наковальня для малых слесарных работ

Крепкий захват. Губки тисков Jet Мастерская WI63302 изготовлены из высококачественной стали и имеют рифленую поверхность для крепкого захвата

Изготовлены из чугунного литья - прослужат долгое время

Большое усилие зажима - 1750 кг/ кв.см

Сменные, зажимные губки

Поворот на 360 градусов

Глубина - 88 мм

Окрашенный корпус

Тиски Jet Мастерская WI63302 используются для зажима различных заготовок при проведении слесарных, шлифовальных, отрезных работ по металлу. Выполнены из литого чугунного сплава и отличаются высокой устойчивостью к нагрузкам. Тиски, благодаря поворотному механизму, можно вращать на 360 градусов вокруг оси для удобной работы. В конструкции предусмотрена наковальня для выполнения малых слесарных работ.