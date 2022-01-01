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Тиски Jet HEAVY DUTY WI00191, красные для мастерских, 150мм
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Слесарные тиски
    Тиски Jet HEAVY DUTY WI00191, красные для мастерских, 150мм
    Арт. ОТХ00009
    Тиски Jet HEAVY DUTY WI00191, красные для мастерских, 150мм
    Тиски Jet HEAVY DUTY WI00191, красные для мастерских, 150мм
    Тиски Jet HEAVY DUTY WI00191, красные для мастерских, 150мм
    Тиски Jet HEAVY DUTY WI00191, красные для мастерских, 150мм
      Тиски Jet HEAVY DUTY WI00191, красные для мастерских, 150мм
      Тиски Jet HEAVY DUTY WI00191, красные для мастерских, 150мм
      Тиски Jet HEAVY DUTY WI00191, красные для мастерских, 150мм
      Тиски Jet HEAVY DUTY WI00191, красные для мастерских, 150мм

      Тиски Jet HEAVY DUTY WI00191, красные для мастерских, 150мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ОТХ00009

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Наличие наковальни
      		Нет
      Макс. глубина зажима, мм
      		115
      Рабочий ход, мм
      		150
      Материал корпуса
      		чугун
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тиски JET Heavy duty WI00191 изготовлены из чугунного литья и имеют долгий срок эксплуатации. Используются в качестве вспомогательного оборудования при обслуживании и ремонте деталей. В конструкции предусмотрены встроенные губки для зажима труб различного диаметра. Управление осуществляется посредством вращения воротка. Функция поворота тисков на угол 360 градусов делает работу оператора удобной.

        Преимущества

        • Возможность поворота на угол 360 градусов
        • Прочная чугунная конструкция
        • Простой механизм работы
        • Удобное управление
        • Встроенные губки для зажима труб
        • Защищенный ходовой винт
        • Не требует специального обслуживания
        • Долгий срок эксплуатации