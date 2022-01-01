Тиски Jet HEAVY DUTY WI00191, красные для мастерских, 150мм
Арт. ОТХ00009
Характеристики
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Производитель
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Наличие наковальни
|Нет
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Макс. глубина зажима, мм
|115
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Рабочий ход, мм
|150
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Материал корпуса
|чугун
- Тиски JET Heavy duty WI00191 изготовлены из чугунного литья и имеют долгий срок эксплуатации. Используются в качестве вспомогательного оборудования при обслуживании и ремонте деталей. В конструкции предусмотрены встроенные губки для зажима труб различного диаметра. Управление осуществляется посредством вращения воротка. Функция поворота тисков на угол 360 градусов делает работу оператора удобной.
Преимущества
- Возможность поворота на угол 360 градусов
- Прочная чугунная конструкция
- Простой механизм работы
- Удобное управление
- Встроенные губки для зажима труб
- Защищенный ходовой винт
- Не требует специального обслуживания
- Долгий срок эксплуатации