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Тиски Jet HEAVY DUTY WI11800 (200 мм)
5.0
2
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Слесарные тиски
    Тиски Jet HEAVY DUTY WI11800 (200 мм)
    Арт. ОТХ00010
    5.0
    2
    Тиски Jet HEAVY DUTY WI11800 (200 мм)

      Тиски Jet HEAVY DUTY WI11800 (200 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ОТХ00010
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Наличие наковальни
      		Да
      Рабочий ход, мм
      		190
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тиски JET Heavy duty WI11800 широко используются при обслуживании узлов и деталей. Фиксацию детали обеспечивают губки шириной 200 мм. Для удобной работы оператора в конструкции предусмотрена функция поворота на угол 360 градусов. Ходовой винт защищен от механических повреждений. Простой механизм работы, прочная чугунная конструкция и долгий срок эксплуатации делают тиски востребованными в различных мастерских.

        Преимущества

        • Возможность поворота на угол 360 градусов
        • Простой механизм работы
        • Материал губок тисков - сталь
        • Удобное управление
        • Надежное сцепление с поверхностью заготовки
        • Не требует специального обслуживания
        • Долгий срок эксплуатации