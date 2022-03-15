Тиски Jet HEAVY DUTY WI11800 (200 мм)

Преимущества

Возможность поворота на угол 360 градусов

Простой механизм работы

Материал губок тисков - сталь

Удобное управление

Надежное сцепление с поверхностью заготовки

Не требует специального обслуживания

Долгий срок эксплуатации

Тиски JET Heavy duty WI11800 широко используются при обслуживании узлов и деталей. Фиксацию детали обеспечивают губки шириной 200 мм. Для удобной работы оператора в конструкции предусмотрена функция поворота на угол 360 градусов. Ходовой винт защищен от механических повреждений. Простой механизм работы, прочная чугунная конструкция и долгий срок эксплуатации делают тиски востребованными в различных мастерских.