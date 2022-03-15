Тиски Jet HEAVY DUTY WI11800 (200 мм)
Арт. ОТХ00010
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Наличие наковальни
|Да
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Рабочий ход, мм
|190
- Тиски JET Heavy duty WI11800 широко используются при обслуживании узлов и деталей. Фиксацию детали обеспечивают губки шириной 200 мм. Для удобной работы оператора в конструкции предусмотрена функция поворота на угол 360 градусов. Ходовой винт защищен от механических повреждений. Простой механизм работы, прочная чугунная конструкция и долгий срок эксплуатации делают тиски востребованными в различных мастерских.
Преимущества
- Возможность поворота на угол 360 градусов
- Простой механизм работы
- Материал губок тисков - сталь
- Удобное управление
- Надежное сцепление с поверхностью заготовки
- Не требует специального обслуживания
- Долгий срок эксплуатации