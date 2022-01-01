Тиски Jet Мастерская WI63304, шир.губок 200 мм

Преимущества

Изготовлены из чугунного литья - прослужат долгое время

Большое усилие зажима - 1750 кг/ кв.см

Сменные, зажимные губки

Окрашенный корпус

Тиски Jet Мастерская WI63304 используются для фиксации заготовок во время их шлифовки, распилки и множества других работ. Выполнены из литого чугунного сплава и имеют высокую стойкость к нагрузкам. Предусмотрен специальный поворотный механизм для вращения тисков вокруг своей оси. Стальные губки инструмента имеют рифленую поверхность - это обеспечивает уверенный зажим обрабатываемого материала.