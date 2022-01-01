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Тиски Jet Мастерская WI63304, шир.губок 200 мм
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Слесарные тиски
    Тиски Jet Мастерская WI63304, шир.губок 200 мм
    Арт. ОТХ00007
    Тиски Jet Мастерская WI63304, шир.губок 200 мм

      Тиски Jet Мастерская WI63304, шир.губок 200 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ОТХ00007

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Наличие наковальни
      		Нет
      Ширина губок, мм
      		200
      Функция поворота
      		Да
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тиски Jet Мастерская WI63304 используются для фиксации заготовок во время их шлифовки, распилки и множества других работ. Выполнены из литого чугунного сплава и имеют высокую стойкость к нагрузкам. Предусмотрен специальный поворотный механизм для вращения тисков вокруг своей оси. Стальные губки инструмента имеют рифленую поверхность - это обеспечивает уверенный зажим обрабатываемого материала.

        Преимущества

        • Изготовлены из чугунного литья - прослужат долгое время
        • Большое усилие зажима - 1750 кг/ кв.см
        • Сменные, зажимные губки
        • Окрашенный корпус