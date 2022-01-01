Тиски Jet WI14500, универсальные реверсивные верстачные, 140 мм
Арт. ОТХ00011
Характеристики
- Универсальные реверсивные тиски JET WI14500 используются для фиксации детали при обслуживании. В конструкции имеются встроенные губки для зажима труб различного диаметра. Тиски изготовлены из чугунного литья и имеют долгий срок службы. Основание поворачивается на угол 360 градусов, что значительно расширяет возможности обработки. Тиски имеют простой механизм работы и не требуют специальных навыков от оператора.
Преимущества
- Надежное сцепление. Шабреная поверхность тисков обеспечивает надежное сцепление с поверхностью зажимаемой детали
- Функциональность. Наличие наковальни позволяет выполнять малые слесарные работы
- Крепление к поверхности. В основании универсальных реверсивных тисков JET WI14500 предусмотрены пазы для крепления к поверхности стола
- Прочная чугунная конструкция
- Переставная подвижная губка
- Возможность поворота на угол 360 градусов
- Удобное управление
- Встроенные губки для зажима труб
- Долгий срок эксплуатации
- Простой механизм работы
- Не требует специального обслуживания