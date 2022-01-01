Тиски Jet WI14500, универсальные реверсивные верстачные, 140 мм

Преимущества

Надежное сцепление. Шабреная поверхность тисков обеспечивает надежное сцепление с поверхностью зажимаемой детали

Функциональность. Наличие наковальни позволяет выполнять малые слесарные работы

Крепление к поверхности. В основании универсальных реверсивных тисков JET WI14500 предусмотрены пазы для крепления к поверхности стола

Прочная чугунная конструкция

Переставная подвижная губка

Возможность поворота на угол 360 градусов

Удобное управление

Встроенные губки для зажима труб

Долгий срок эксплуатации

Простой механизм работы

Не требует специального обслуживания

Универсальные реверсивные тиски JET WI14500 используются для фиксации детали при обслуживании. В конструкции имеются встроенные губки для зажима труб различного диаметра. Тиски изготовлены из чугунного литья и имеют долгий срок службы. Основание поворачивается на угол 360 градусов, что значительно расширяет возможности обработки. Тиски имеют простой механизм работы и не требуют специальных навыков от оператора.