Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тиски Jet WI14500, универсальные реверсивные верстачные, 140 мм
Найти аналог
Слесарные тиски
    Тиски Jet WI14500, универсальные реверсивные верстачные, 140 мм
    Арт. ОТХ00011
    Тиски Jet WI14500, универсальные реверсивные верстачные, 140 мм

      Тиски Jet WI14500, универсальные реверсивные верстачные, 140 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ОТХ00011

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Наличие наковальни
      		Нет
      Ширина губок, мм
      		140
      Функция поворота
      		Да
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальные реверсивные тиски JET WI14500 используются для фиксации детали при обслуживании. В конструкции имеются встроенные губки для зажима труб различного диаметра. Тиски изготовлены из чугунного литья и имеют долгий срок службы. Основание поворачивается на угол 360 градусов, что значительно расширяет возможности обработки. Тиски имеют простой механизм работы и не требуют специальных навыков от оператора.

        Преимущества

        • Надежное сцепление. Шабреная поверхность тисков обеспечивает надежное сцепление с поверхностью зажимаемой детали
        • Функциональность. Наличие наковальни позволяет выполнять малые слесарные работы
        • Крепление к поверхности. В основании универсальных реверсивных тисков JET WI14500 предусмотрены пазы для крепления к поверхности стола
        • Прочная чугунная конструкция
        • Переставная подвижная губка
        • Возможность поворота на угол 360 градусов
        • Удобное управление
        • Встроенные губки для зажима труб
        • Долгий срок эксплуатации
        • Простой механизм работы
        • Не требует специального обслуживания