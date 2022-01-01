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Тиски Jet WI91197RU
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Слесарные тиски
    Тиски Jet WI91197RU
    Арт. X198041
    Тиски Jet WI91197RU

      Тиски Jet WI91197RU

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X198041

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Наличие наковальни
      		Нет
      Функция поворота
      		Нет
      Класс товара
      		бытовой
      Тип зажимного инструмента
      		тиски
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тиски JET WI91197RU изготовлены из чугунного литья и имеют долгий срок эксплуатации. Используются в качестве вспомогательного оборудования при обслуживании и ремонте деталей. В конструкции предусмотрены встроенные губки для зажима труб различного диаметра. Управление осуществляется посредством вращения воротка. Функция поворота тисков на угол 360 градусов делает работу оператора удобной.

        Преимущества

        • Надежное сцепление. Шабреная поверхность тисков обеспечивает надежное сцепление с поверхностью зажимаемой детали
        • Функциональность. В конструкции предусмотрена небольшая наковальня для выполнения малых слесарных работ
        • Крепление к поверхности. В основании тисков JET Heavy duty WI00191 предусмотрены отверстия для крепления к верстаку
        • Возможность поворота на угол 360 градусов
        • Прочная чугунная конструкция
        • Простой механизм работы
        • Удобное управление
        • Встроенные губки для зажима труб
        • Защищенный ходовой винт
        • Не требует специального обслуживания
        • Долгий срок эксплуатации