Преимущества

Надежное сцепление. Шабреная поверхность тисков обеспечивает надежное сцепление с поверхностью зажимаемой детали

Функциональность. В конструкции предусмотрена небольшая наковальня для выполнения малых слесарных работ

Крепление к поверхности. В основании тисков JET Heavy duty WI00191 предусмотрены отверстия для крепления к верстаку

Возможность поворота на угол 360 градусов

Прочная чугунная конструкция

Простой механизм работы

Удобное управление

Встроенные губки для зажима труб

Защищенный ходовой винт

Не требует специального обслуживания

Долгий срок эксплуатации

Тиски JET WI91197RU изготовлены из чугунного литья и имеют долгий срок эксплуатации. Используются в качестве вспомогательного оборудования при обслуживании и ремонте деталей. В конструкции предусмотрены встроенные губки для зажима труб различного диаметра. Управление осуществляется посредством вращения воротка. Функция поворота тисков на угол 360 градусов делает работу оператора удобной.