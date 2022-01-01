Тиски Jet WI91197RU
Арт. X198041
Характеристики
|
Производитель
|
Наличие наковальни
|Нет
|
Функция поворота
|Нет
|
Класс товара
|бытовой
|
Тип зажимного инструмента
|тиски
- Тиски JET WI91197RU изготовлены из чугунного литья и имеют долгий срок эксплуатации. Используются в качестве вспомогательного оборудования при обслуживании и ремонте деталей. В конструкции предусмотрены встроенные губки для зажима труб различного диаметра. Управление осуществляется посредством вращения воротка. Функция поворота тисков на угол 360 градусов делает работу оператора удобной.
Преимущества
- Надежное сцепление. Шабреная поверхность тисков обеспечивает надежное сцепление с поверхностью зажимаемой детали
- Функциональность. В конструкции предусмотрена небольшая наковальня для выполнения малых слесарных работ
- Крепление к поверхности. В основании тисков JET Heavy duty WI00191 предусмотрены отверстия для крепления к верстаку
- Возможность поворота на угол 360 градусов
- Прочная чугунная конструкция
- Простой механизм работы
- Удобное управление
- Встроенные губки для зажима труб
- Защищенный ходовой винт
- Не требует специального обслуживания
- Долгий срок эксплуатации