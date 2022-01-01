Тиски Jet Мастерская WI63301, шир.губок 125 мм

Тиски WILTON Мастерская WS5 WI63301 предназначены для любительского использования, при этом модель в полной мере сохраняет функционал, характерный для профессиональных аналогов. Встроенный трубный захват подходит для работы с трубами диаметром 15-40 мм. Конструкция укомплектована поворотным основанием ( 360º) с двумя фиксаторами, обеспечивающие быстрое и легкое позиционирование.



Преимущества