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Тиски Jet Мастерская WI63301, шир.губок 125 мм
Найти аналог
Слесарные тиски
    Тиски Jet Мастерская WI63301, шир.губок 125 мм
    Арт. ОТХ00006

      Тиски Jet Мастерская WI63301, шир.губок 125 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ОТХ00006

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Наличие наковальни
      		Нет
      Функция поворота
      		Нет
      Класс товара
      		бытовой
      Тип зажимного инструмента
      		тиски
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тиски WILTON Мастерская WS5 WI63301 предназначены для любительского использования, при этом модель в полной мере сохраняет функционал, характерный для профессиональных аналогов. Встроенный трубный захват подходит для работы с трубами диаметром 15-40 мм. Конструкция укомплектована поворотным основанием ( 360º) с двумя фиксаторами, обеспечивающие быстрое и легкое позиционирование.

        Преимущества 

        • Литой из серого чугуна корпус
        • Сменные губки с рифленой поверхностью
        • WILTON Мастерская WS5 WI63301 имеют трубный захват
        • Поворотное на 360º основание
        • Четыре отверстия для крепления к верстаку
        • Наковальня сверху корпуса