Тиски Jet Мастерская WI63301, шир.губок 125 мм
Арт. ОТХ00006
Характеристики
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Производитель
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Наличие наковальни
|Нет
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Функция поворота
|Нет
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Класс товара
|бытовой
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Тип зажимного инструмента
|тиски
- Тиски WILTON Мастерская WS5 WI63301 предназначены для любительского использования, при этом модель в полной мере сохраняет функционал, характерный для профессиональных аналогов. Встроенный трубный захват подходит для работы с трубами диаметром 15-40 мм. Конструкция укомплектована поворотным основанием ( 360º) с двумя фиксаторами, обеспечивающие быстрое и легкое позиционирование.
Преимущества
- Литой из серого чугуна корпус
- Сменные губки с рифленой поверхностью
- WILTON Мастерская WS5 WI63301 имеют трубный захват
- Поворотное на 360º основание
- Четыре отверстия для крепления к верстаку
- Наковальня сверху корпуса