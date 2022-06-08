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Многофункциональные тиски-подставка Triton SJA100E TR281928
5.0
2
13 200 ₽
Столярные тиски
    Многофункциональные тиски-подставка Triton SJA100E TR281928
    Арт. X13191821200
    5.0
    2
    Многофункциональные тиски-подставка Triton SJA100E TR281928
    Многофункциональные тиски-подставка Triton SJA100E TR281928
    Многофункциональные тиски-подставка Triton SJA100E TR281928
      Многофункциональные тиски-подставка Triton SJA100E TR281928
      Многофункциональные тиски-подставка Triton SJA100E TR281928
      Многофункциональные тиски-подставка Triton SJA100E TR281928

      Многофункциональные тиски-подставка Triton SJA100E TR281928

      13 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13191821200
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Австралия
      Наличие наковальни
      		Нет
      Рабочий ход, мм
      		955
      Все характеристики
      13 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Triton SJA100E - это обновленная и улучшенная модель складного приспособления (верстака) для удерживания самых разных предметов и заготовок. В результате модернизации конструкция, выполненная из листового металла, была значительно усилена, что позволило вдвое повысить предел допустимой нагрузки: со ста до двухсот килограммов. Вес и габариты при этом почти не изменились. Как и прежде, мобильный верстак сделан в виде треноги, что гарантирует устойчивость на любой достаточно твердой поверхности. Механизм складывания теперь оборудован защелками для фиксации парных ног в разложенном положении (раньше это делалось при помощи «барашков»), а непарная опора получила усиленный шарнир, что значительно повысило устойчивость. Зажим деталей производят рычажно-храповым механизмом с ножным приводом. Предусмотрено два режима его работы: свободный и с блокировкой. В первом случае губки сжимаются только пока давят на педаль, во втором усилие зажима сохраняется, а чтобы его снять, потребуется переключить тиски в режим свободного хода и кратковременно нажать на педаль. Подвижная губка выполнена поворотной, что позволяет в случае необходимости увеличить расход до 955 мм. Установленные штатно уретановые накладки губок наиболее универсальны, а для работы с крупными деревянными заготовками (бревна, брусья) и для слесарного применения поставляются специализированные губки (опция арт. 201593 и арт. 201620). 

        Преимущества

        • Сила зажима до 1000 кг. При умеренном давлении ногой на зажимной рычаг нетрудно достичь силы сжатия губок с усилием до тонны, этого достаточно для работы с самыми разными заготовками
        • Трехопорная конструкция. Устойчивая база. простая в установке даже на неровных поверхностях
        • Сменные накладки губок. Зажим штатно укомплектован мягкими накладками, подходящими для большинства заготовок. Для специальных случаев могут быть использованы другие типы накладок
        • Подвижная губка с возможностью реверса. Подвижная часть захвата может быть перевернута для работы с крупногабаритными заготовками
        • Непревзойденный дизайн. Удобство работы с любой стороны
        • Складная конструкция. Минимальные размеры в положении для транспортировки и хранения