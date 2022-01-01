Тиски-подставка многофункциональные Triton SuperJaws SJA200 TR206187

Огромное усилие зажима - 1000 кг. Возможность точно дозировать усилие зажима;

Автономная конструкция обеспечивает круговой доступ к заготовке;

Уретановые накладки губок. Безопасный хват без скольжения;

Жесткая стальная конструкция. Увеличенный ресурс за счет порошкового покрытия;

Усилие зажима развивается с помощью ножной педали. Освобождает руки и обеспечивает удобство работы;

Тренога. Устойчивость на любых покрытиях;

Переключатель блокировки. Быстрое и удобное освобождение заготовки;

Складывается для хранения и транспортирования;

Переворачиваемые подвижные губки. Максимальный раствор губок 956 мм;

Блокировка. Исключается случайное освобождение заготовки.

Тиски-подставка Triton SJA200 - это многофункциональное устройство для фиксации самых разных заготовок. Конструкция выполнена в виде треноги, что гарантирует устойчивость на любой достаточно твердой поверхности. Зажим деталей производят рычажно-храповым механизмом с ножным приводом. Предусмотрено два режима его работы: свободный и с блокировкой. В первом случае губки сжимаются только пока давят на педаль, во втором, усилие зажима сохраняется, а чтобы его снять потребуется переключить тиски в режим свободного хода и кратковременно нажать на педаль. Подвижная губка выполнена поворотной, что позволяет в случае необходимости увеличить расход до 956 мм. Регулируемое усилие зажима (до 1000 кг). Переворачиваемая губка позволяет увеличить расход до 956 мм. Ножная педаль зажима освобождает руки. Расширенная тренога обеспечивает максимальную устойчивость при зажиме крупногабаритных заготовок. Жесткая стальная конструкция с порошковым покрытием отличается увеличенным ресурсом. Особенности и преимущества: