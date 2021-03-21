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Тиски Политех, 125 мм
5.0
1
4 110 ₽
Слесарные тиски
    Тиски Политех, 125 мм
    Арт. Ю00000028463
    5.0
    1
    Тиски Политех, 125 мм

      Тиски Политех, 125 мм

      4 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000028463
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Политех-Инструмент
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты наковальни, мм
      		50х78х10
      Наличие наковальни
      		Да
      Все характеристики
      4 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальные тиски Политех 125 мм, крепятся к верстаку при помощи винтов. Материалом губок служит сталь 45 Hс. Поворотное основание способствует удобству в работе: пользователь имеет возможность повернуть зафиксированную заготовку на 360 градусов без необходимости переставления тисков.

        Преимущества

        • Оснащены наковальней
        • Поворотный механизм вращения 360 градусов