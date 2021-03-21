Преимущества

Оснащены наковальней

Поворотный механизм вращения 360 градусов



Универсальные тиски Политех 125 мм, крепятся к верстаку при помощи винтов. Материалом губок служит сталь 45 Hс. Поворотное основание способствует удобству в работе: пользователь имеет возможность повернуть зафиксированную заготовку на 360 градусов без необходимости переставления тисков.