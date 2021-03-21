Тиски Политех, 125 мм
Арт. Ю00000028463
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты наковальни, мм
|50х78х10
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Наличие наковальни
|Да
- Универсальные тиски Политех 125 мм, крепятся к верстаку при помощи винтов. Материалом губок служит сталь 45 Hс. Поворотное основание способствует удобству в работе: пользователь имеет возможность повернуть зафиксированную заготовку на 360 градусов без необходимости переставления тисков.
Преимущества
- Оснащены наковальней
- Поворотный механизм вращения 360 градусов