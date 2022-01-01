Тиски слесарные Jonnesway C-A8 4", сталь
Арт. jonnesway_4713
Характеристики
Слесарные тиски – это приспособление для закрепления заготовок при обработке ручным или механическим способом.
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Производитель
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Наличие наковальни
|Нет
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Рабочий ход, мм
|100
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Материал корпуса
|сталь
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Ширина губок, мм
Ширина губок — одна из определяющих характеристик тисков. Тиски с большей шириной губок надежно удерживают габаритные и массивные детали, небольшие заготовки удобнее обрабатывать, закрепив их в тисках с меньшей шириной губок.
|101
Слесарные тиски – это приспособление для закрепления заготовок при обработке ручным или механическим способом.