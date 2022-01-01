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Тиски слесарные Jonnesway C-A8 4", сталь
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Слесарные тиски
    Тиски слесарные Jonnesway C-A8 4", сталь
    Арт. jonnesway_4713
    Тиски слесарные Jonnesway C-A8 4", сталь

      Тиски слесарные Jonnesway C-A8 4", сталь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4713

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Наличие наковальни
      		Нет
      Рабочий ход, мм
      		100
      Материал корпуса
      		сталь
      Ширина губок, мм
      		101
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы