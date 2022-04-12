Тиски Sparta 185095 (60 мм, крепление для стола)

Тиски Sparta 185095 купить стоит всем, кто связан со слесарным или столярным делом. Это небольшое винтовое устройство удивит своей прочностью и эффективностью. Малогабаритные портативные тиски Sparta 185095 на верстак устанавливаются для фиксирования заготовок из пластмасс, древесины, металла или стекла, для облегчения первичной обработки, склеивания деталей, шлифовки и полирования готовых изделий. Они вставляются в верстак при помощи имеющейся струбцины, завинчивают и крепко удерживают предмет на протяжении всей работы.

Преимущества тисков слесарных Sparta 185095:

Универсальны для множества материалов;

Используются как на обычном столе, так и на верстаке;

Компактные и простые для обращения;

Пригодятся для столярной и слесарной работы.

Комплектация: