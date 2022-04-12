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Тиски Sparta 185095 (60 мм, крепление для стола)
4.5
2
540 ₽
Слесарные тиски
    Тиски Sparta 185095 (60 мм, крепление для стола)
    Арт. X13191821157
    4.5
    2
    Тиски Sparta 185095 (60 мм, крепление для стола)

      Тиски Sparta 185095 (60 мм, крепление для стола)

      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13191821157
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Германия
      Наличие наковальни
      		Нет
      Макс. глубина зажима, мм
      		26
      Все характеристики
      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Тиски Sparta 185095 купить стоит всем, кто связан со слесарным или столярным делом. Это небольшое винтовое устройство удивит своей прочностью и эффективностью. Малогабаритные портативные тиски Sparta 185095 на верстак устанавливаются для фиксирования заготовок из пластмасс, древесины, металла или стекла, для облегчения первичной обработки, склеивания деталей, шлифовки и полирования готовых изделий. Они вставляются в верстак при помощи имеющейся струбцины, завинчивают и крепко удерживают предмет на протяжении всей работы.

        Преимущества тисков слесарных Sparta 185095:

        • Универсальны для множества материалов;
        • Используются как на обычном столе, так и на верстаке;
        • Компактные и простые для обращения;
        • Пригодятся для столярной и слесарной работы.

        Комплектация:

        • Тиски;
        • Упаковка.