Тиски Sparta 185095 (60 мм, крепление для стола)
Арт. X13191821157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Германия
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Наличие наковальни
|Нет
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Макс. глубина зажима, мм
|26
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Тиски Sparta 185095 купить стоит всем, кто связан со слесарным или столярным делом. Это небольшое винтовое устройство удивит своей прочностью и эффективностью. Малогабаритные портативные тиски Sparta 185095 на верстак устанавливаются для фиксирования заготовок из пластмасс, древесины, металла или стекла, для облегчения первичной обработки, склеивания деталей, шлифовки и полирования готовых изделий. Они вставляются в верстак при помощи имеющейся струбцины, завинчивают и крепко удерживают предмет на протяжении всей работы.
Преимущества тисков слесарных Sparta 185095:
- Универсальны для множества материалов;
- Используются как на обычном столе, так и на верстаке;
- Компактные и простые для обращения;
- Пригодятся для столярной и слесарной работы.
Комплектация:
- Тиски;
- Упаковка.