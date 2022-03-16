Слесарные поворотные тиски с наковальней Sparta 186235 (100 мм)

Преимущества

Рабочие фиксирующие губки тисков расположены горизонтально

Прикручиваются с помощью болтов к любой горизонтальной поверхности

Внутренняя часть рабочей поверхности губок ровная

Для удобства обработки деталей с разных сторон тиски поворачиваются вокруг основания

Зажим деталей выполняется ручным способом поворотным механизмом в боковой части тисков

Тиски с наковальней закрепляют на верстаки при помощи струбцины. Рельефные стальные губки обеспечивают надежную фиксацию заготовок. Чугунный корпус с функцией поворота обладает высокой прочностью. Широкая наковальня позволяет производить обработку молотком.