Слесарные поворотные тиски с наковальней Sparta 186235 (100 мм)
Арт. X1319182197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Наличие наковальни
|Да
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Макс. глубина зажима, мм
|80
- Тиски с наковальней закрепляют на верстаки при помощи струбцины. Рельефные стальные губки обеспечивают надежную фиксацию заготовок. Чугунный корпус с функцией поворота обладает высокой прочностью. Широкая наковальня позволяет производить обработку молотком.
Преимущества
- Рабочие фиксирующие губки тисков расположены горизонтально
- Прикручиваются с помощью болтов к любой горизонтальной поверхности
- Внутренняя часть рабочей поверхности губок ровная
- Для удобства обработки деталей с разных сторон тиски поворачиваются вокруг основания
- Зажим деталей выполняется ручным способом поворотным механизмом в боковой части тисков