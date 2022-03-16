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Слесарные поворотные тиски с наковальней Sparta 186235 (100 мм)
5.0
2
Найти аналог
Слесарные тиски
    Слесарные поворотные тиски с наковальней Sparta 186235 (100 мм)
    Арт. X1319182197
    5.0
    2
    Слесарные поворотные тиски с наковальней Sparta 186235 (100 мм)
    Слесарные поворотные тиски с наковальней Sparta 186235 (100 мм)
    Слесарные поворотные тиски с наковальней Sparta 186235 (100 мм)
      Слесарные поворотные тиски с наковальней Sparta 186235 (100 мм)
      Слесарные поворотные тиски с наковальней Sparta 186235 (100 мм)
      Слесарные поворотные тиски с наковальней Sparta 186235 (100 мм)

      Слесарные поворотные тиски с наковальней Sparta 186235 (100 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. X1319182197
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Наличие наковальни
      		Да
      Макс. глубина зажима, мм
      		80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тиски с наковальней закрепляют на верстаки при помощи струбцины. Рельефные стальные губки обеспечивают надежную фиксацию заготовок. Чугунный корпус с функцией поворота обладает высокой прочностью. Широкая наковальня позволяет производить обработку молотком. 

        Преимущества

        • Рабочие фиксирующие губки тисков расположены горизонтально
        • Прикручиваются с помощью болтов к любой горизонтальной поверхности
        • Внутренняя часть рабочей поверхности губок ровная
        • Для удобства обработки деталей с разных сторон тиски поворачиваются вокруг основания
        • Зажим деталей выполняется ручным способом поворотным механизмом в боковой части тисков