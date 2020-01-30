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Тиски слесарные поворотные с наковальней Sparta 186255 125 мм
3.0
2
Найти аналог
Слесарные тиски
    Тиски слесарные поворотные с наковальней Sparta 186255 125 мм
    Арт. Х131337
    3.0
    2
    Тиски слесарные поворотные с наковальней Sparta 186255 125 мм
    Тиски слесарные поворотные с наковальней Sparta 186255 125 мм
    Тиски слесарные поворотные с наковальней Sparta 186255 125 мм
      Тиски слесарные поворотные с наковальней Sparta 186255 125 мм
      Тиски слесарные поворотные с наковальней Sparta 186255 125 мм
      Тиски слесарные поворотные с наковальней Sparta 186255 125 мм

      Тиски слесарные поворотные с наковальней Sparta 186255 125 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. Х131337
      3.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Наличие наковальни
      		Да
      Макс. глубина зажима, мм
      		80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поворотные слесарные тиски SPARTA с наковальней (125 мм) – это практичное зажимное приспособление, которое используется как в небольших домашних мастерских, так и при выполнении профессиональных слесарных работ. Тиски позволяют жёстко зафиксировать заготовку в нужном положении для аккуратной высокоточной обработки.

        Преимущества

        • Имеют горизонтальный зажим
        • Надежно фиксируются на рабочей поверхности болтами, для которых в основании тисков сделаны пазы
        • Фиксирующая поверхность съемных губок рельефная
        • Поворачиваются тиски вокруг основания
        • Крепеж деталей производится вручную с помощью поворотного рычага на боковой поверхности тисков
        • Нерабочая поверхность тисков окрашена