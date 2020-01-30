Тиски слесарные поворотные с наковальней Sparta 186255 125 мм

Поворотные слесарные тиски SPARTA с наковальней (125 мм) – это практичное зажимное приспособление, которое используется как в небольших домашних мастерских, так и при выполнении профессиональных слесарных работ. Тиски позволяют жёстко зафиксировать заготовку в нужном положении для аккуратной высокоточной обработки.

Преимущества