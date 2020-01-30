Тиски слесарные поворотные с наковальней Sparta 186255 125 мм
Арт. Х131337
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Наличие наковальни
|Да
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Макс. глубина зажима, мм
|80
- Поворотные слесарные тиски SPARTA с наковальней (125 мм) – это практичное зажимное приспособление, которое используется как в небольших домашних мастерских, так и при выполнении профессиональных слесарных работ. Тиски позволяют жёстко зафиксировать заготовку в нужном положении для аккуратной высокоточной обработки.
Преимущества
- Имеют горизонтальный зажим
- Надежно фиксируются на рабочей поверхности болтами, для которых в основании тисков сделаны пазы
- Фиксирующая поверхность съемных губок рельефная
- Поворачиваются тиски вокруг основания
- Крепеж деталей производится вручную с помощью поворотного рычага на боковой поверхности тисков
- Нерабочая поверхность тисков окрашена