Слесарные тиски Sparta 186295 (200 мм, поворотные, с наковальней)
Арт. X1319182182
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Наличие наковальни
|Да
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Макс. глубина зажима, мм
|145
- Слесарные тиски SPARTA 200 186295 обеспечивают жесткую фиксацию заготовки любой формы. Отличительной чертой приспособления является наличие наковальни, которая расширяет функциональные возможности. Модель изготовлена из чугуна и покрыта стойкой краской, что исключает появление коррозии.
Преимущества
- Зажимаются тиски горизонтально
- Крепятся на любой горизонтальной поверхности
- В основании платформы основания сделаны отверстия для болтов
- Для удобства обработки деталей с разных сторон тиски поворачиваются вокруг основания
- Имеющаяся наковальня позволяет выполнять ударные работы
- Зажимающие деталь губки – съемные, их внутренняя часть неровная, имеющая определенный рельеф
- Фиксация деталей производится вручную с помощью поворотного рычага на боковой поверхности тисков