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Слесарные тиски Sparta 186295 (200 мм, поворотные, с наковальней)
4.5
2
Найти аналог
Слесарные тиски
    Слесарные тиски Sparta 186295 (200 мм, поворотные, с наковальней)
    Арт. X1319182182
    4.5
    2
    Слесарные тиски Sparta 186295 (200 мм, поворотные, с наковальней)
    Слесарные тиски Sparta 186295 (200 мм, поворотные, с наковальней)
    Слесарные тиски Sparta 186295 (200 мм, поворотные, с наковальней)
      Слесарные тиски Sparta 186295 (200 мм, поворотные, с наковальней)
      Слесарные тиски Sparta 186295 (200 мм, поворотные, с наковальней)
      Слесарные тиски Sparta 186295 (200 мм, поворотные, с наковальней)

      Слесарные тиски Sparta 186295 (200 мм, поворотные, с наковальней)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. X1319182182
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Наличие наковальни
      		Да
      Макс. глубина зажима, мм
      		145
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Слесарные тиски SPARTA 200 186295 обеспечивают жесткую фиксацию заготовки любой формы. Отличительной чертой приспособления является наличие наковальни, которая расширяет функциональные возможности. Модель изготовлена из чугуна и покрыта стойкой краской, что исключает появление коррозии.

        Преимущества

        • Зажимаются тиски горизонтально
        • Крепятся на любой горизонтальной поверхности
        • В основании платформы основания сделаны отверстия для болтов
        • Для удобства обработки деталей с разных сторон тиски поворачиваются вокруг основания
        • Имеющаяся наковальня позволяет выполнять ударные работы
        • Зажимающие деталь губки – съемные, их внутренняя часть неровная, имеющая определенный рельеф
        • Фиксация деталей производится вручную с помощью поворотного рычага на боковой поверхности тисков