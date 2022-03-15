Слесарные тиски Sparta 186295 (200 мм, поворотные, с наковальней)

Преимущества

Зажимаются тиски горизонтально

Крепятся на любой горизонтальной поверхности

В основании платформы основания сделаны отверстия для болтов

Для удобства обработки деталей с разных сторон тиски поворачиваются вокруг основания

Имеющаяся наковальня позволяет выполнять ударные работы

Зажимающие деталь губки – съемные, их внутренняя часть неровная, имеющая определенный рельеф

Фиксация деталей производится вручную с помощью поворотного рычага на боковой поверхности тисков

Слесарные тиски SPARTA 200 186295 обеспечивают жесткую фиксацию заготовки любой формы. Отличительной чертой приспособления является наличие наковальни, которая расширяет функциональные возможности. Модель изготовлена из чугуна и покрыта стойкой краской, что исключает появление коррозии.