Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Станочные тиски Stalex QM16160
Найти аналог
Станочные тиски
    Станочные тиски Stalex QM16160
    Арт. stalex_19403
    Станочные тиски Stalex QM16160

      Станочные тиски Stalex QM16160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_19403

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Наличие наковальни
      		Нет
      Рабочий ход, мм
      		170
      Материал корпуса
      		чугун
      Ширина губок, мм
      		160
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тиски станочные Stalex QM16160 с поворотным основанием - предназначены для фиксации заготовок, применяемых на сверлильных, фрезерных и других видах станков. От слесарной тисков отличны малым разбегом или отсутствием люфта. Предназначены для фиксации на станинах металлообрабатывающего оборудования или производственных верстаках. Для удобства работ, оснащены поворотным механизмом. Поворот тисков на 360 . Основные детали тисков, в том числе поворотное основание, изготовлены из высокопрочного чугуна. Съёмные рифлёные губки изготовлены из закаленной инструментальной стали и отшлифованы.

        Преимущества

        • Основными достоинствами данного типа оснастки является высокое усилие зажима, жесткое крепление деталей и возможность проведения высокоточных операций
        • Съемные рифлёные губки закалены и отшлифованы, обеспечивая большой срок службы при сохранении точности и повторяемости
        • Винт защищен от грязи и стружки
        • Подвижная губка усилена увеличенным корпусом
        • Прочная конструкция, детали тисков изготовлены из высокопрочного чугуна
        • Ручка тисков в стандартной комплектации