Станочные тиски Stalex QM16160

Преимущества

Основными достоинствами данного типа оснастки является высокое усилие зажима, жесткое крепление деталей и возможность проведения высокоточных операций

Съемные рифлёные губки закалены и отшлифованы, обеспечивая большой срок службы при сохранении точности и повторяемости

Винт защищен от грязи и стружки

Подвижная губка усилена увеличенным корпусом

Прочная конструкция, детали тисков изготовлены из высокопрочного чугуна

Ручка тисков в стандартной комплектации

Тиски станочные Stalex QM16160 с поворотным основанием - предназначены для фиксации заготовок, применяемых на сверлильных, фрезерных и других видах станков. От слесарной тисков отличны малым разбегом или отсутствием люфта. Предназначены для фиксации на станинах металлообрабатывающего оборудования или производственных верстаках. Для удобства работ, оснащены поворотным механизмом. Поворот тисков на 360 . Основные детали тисков, в том числе поворотное основание, изготовлены из высокопрочного чугуна. Съёмные рифлёные губки изготовлены из закаленной инструментальной стали и отшлифованы.