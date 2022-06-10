Тиски Wilton Utility HD 656UHD 28815EU (165 мм)

Преимущества

Закаленные рифленые губки для надежного удержания заготовки

Рукоятка из легированной стали, имеет стопорные кольца из резины, для комфортной работы

Поворотное основание на 360° имеет блокировочные винты для фиксации положения тисков

Зажим для труб, возможность надежного зажима труб до 86 мм в диаметре

Наковальня для удобства нанесения ударов при формировании и придании формы заготовкам

Монтажные отверстия обеспечивают наилучшую фиксацию при закреплении на верстаке

Губки для зажима цилиндрических прутков, стандарт (неподвижные)

Наковальня

Тиски Wilton Utility HD 165 мм, используются для зажима деталей диаметром от 13 до 86 мм с целью дальнейшей их обработки. Чугунный корпус обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям. Наковальня позволяет проводить обработку детали молотом. Удобное крепление к рабочей поверхности обеспечивают специальные монтажные отверстия.