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Тиски Wilton Utility HD 656UHD 28815EU (165 мм)
4.5
2
Найти аналог
Слесарные тиски
    Тиски Wilton Utility HD 656UHD 28815EU (165 мм)
    Арт. О00000005165
    4.5
    2
    Тиски Wilton Utility HD 656UHD 28815EU (165 мм)
    Тиски Wilton Utility HD 656UHD 28815EU (165 мм)
    Тиски Wilton Utility HD 656UHD 28815EU (165 мм)
      Тиски Wilton Utility HD 656UHD 28815EU (165 мм)
      Тиски Wilton Utility HD 656UHD 28815EU (165 мм)
      Тиски Wilton Utility HD 656UHD 28815EU (165 мм)

      Тиски Wilton Utility HD 656UHD 28815EU (165 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000005165
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Наличие наковальни
      		Да
      Макс. глубина зажима, мм
      		108
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тиски Wilton Utility HD 165 мм, используются для зажима деталей диаметром от 13 до 86 мм с целью дальнейшей их обработки. Чугунный корпус обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям. Наковальня позволяет проводить обработку детали молотом. Удобное крепление к рабочей поверхности обеспечивают специальные монтажные отверстия.

        Преимущества

        • Закаленные рифленые губки для надежного удержания заготовки
        • Рукоятка из легированной стали, имеет стопорные кольца из резины, для комфортной работы
        • Поворотное основание на 360° имеет блокировочные винты для фиксации положения тисков
        • Зажим для труб, возможность надежного зажима труб до 86 мм в диаметре
        • Наковальня для удобства нанесения ударов при формировании и придании формы заготовкам
        • Монтажные отверстия обеспечивают наилучшую фиксацию при закреплении на верстаке
        • Губки для зажима цилиндрических прутков, стандарт (неподвижные)
        • Наковальня