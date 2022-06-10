Тиски Wilton Utility HD 656UHD 28815EU (165 мм)
Арт. О00000005165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Наличие наковальни
|Да
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Макс. глубина зажима, мм
|108
- Тиски Wilton Utility HD 165 мм, используются для зажима деталей диаметром от 13 до 86 мм с целью дальнейшей их обработки. Чугунный корпус обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям. Наковальня позволяет проводить обработку детали молотом. Удобное крепление к рабочей поверхности обеспечивают специальные монтажные отверстия.
Преимущества
- Закаленные рифленые губки для надежного удержания заготовки
- Рукоятка из легированной стали, имеет стопорные кольца из резины, для комфортной работы
- Поворотное основание на 360° имеет блокировочные винты для фиксации положения тисков
- Зажим для труб, возможность надежного зажима труб до 86 мм в диаметре
- Наковальня для удобства нанесения ударов при формировании и придании формы заготовкам
- Монтажные отверстия обеспечивают наилучшую фиксацию при закреплении на верстаке
- Губки для зажима цилиндрических прутков, стандарт (неподвижные)
- Наковальня