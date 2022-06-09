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Тиски Wilton Механик ПРО 845M, 115 мм
5.0
2
Найти аналог
Слесарные тиски
    Тиски Wilton Механик ПРО 845M, 115 мм
    Арт. О00000004773
    5.0
    2
    Тиски Wilton Механик ПРО 845M, 115 мм
    Тиски Wilton Механик ПРО 845M, 115 мм
    Тиски Wilton Механик ПРО 845M, 115 мм
    Тиски Wilton Механик ПРО 845M, 115 мм
      Тиски Wilton Механик ПРО 845M, 115 мм
      Тиски Wilton Механик ПРО 845M, 115 мм
      Тиски Wilton Механик ПРО 845M, 115 мм
      Тиски Wilton Механик ПРО 845M, 115 мм

      Тиски Wilton Механик ПРО 845M, 115 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004773
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Наличие наковальни
      		Нет
      Макс. глубина зажима, мм
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тиски Wilton Механик ПРО 845M 28810EU - спроектированы и сделаны с использованием высококачественных материалов, гарантирующих непревзойденную долговечность. 

        Преимущества

        • Возможность поворота на 360°
        • Сменные губки для зажима цилиндрических прутков
        • Съёмные вставки губок тисков
        • Стандартные рифлёные губки
        • Массивная конструкция из чугунного литья
        • Герметично закрытая конструкция
        • Наковальня