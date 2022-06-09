Тиски Wilton Механик ПРО 845M, 115 мм
Арт. О00000004773
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Наличие наковальни
|Нет
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Макс. глубина зажима, мм
|90
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- Тиски Wilton Механик ПРО 845M 28810EU - спроектированы и сделаны с использованием высококачественных материалов, гарантирующих непревзойденную долговечность.
Преимущества
- Возможность поворота на 360°
- Сменные губки для зажима цилиндрических прутков
- Съёмные вставки губок тисков
- Стандартные рифлёные губки
- Массивная конструкция из чугунного литья
- Герметично закрытая конструкция
- Наковальня