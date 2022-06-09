Тиски Wilton Механик ПРО 845M, 115 мм

Преимущества

Возможность поворота на 360°

Сменные губки для зажима цилиндрических прутков

Съёмные вставки губок тисков

Стандартные рифлёные губки

Массивная конструкция из чугунного литья

Герметично закрытая конструкция

Наковальня

Тиски Wilton Механик ПРО 845M 28810EU - спроектированы и сделаны с использованием высококачественных материалов, гарантирующих непревзойденную долговечность.