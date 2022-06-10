Преимущества

Возможность поворота на 360°

Сменные губки для зажима цилиндрических прутков

Съёмные вставки губок тисков

Стандартные рифлёные губки

Массивная конструкция из чугунного литья

Герметично закрытая конструкция

Наковальня

Тиски Wilton Механик ПРО 855M, 140 мм - представляют собой профессиональный инструмент, который предназначен для интенсивной эксплуатации с высокими нагрузками. Оборудование используется для фиксации деталей, а также для прессования и гибки ударного инструмента. Внутри зева предусмотрены трубные губки, которые позволяют с удобством захватывать трубы диаметром от 7 до 76 мм.