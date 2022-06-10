Тиски Wilton Механик ПРО 855M, 140 мм
Арт. О00000004775
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Наличие наковальни
|Да
|
Макс. глубина зажима, мм
|92
С этим товаром смотрят
- -2 323 ₽
- Персональная скидка
4 020 ₽
4 840 ₽
- -820 ₽
- Персональная скидка
- Тиски Wilton Механик ПРО 855M, 140 мм - представляют собой профессиональный инструмент, который предназначен для интенсивной эксплуатации с высокими нагрузками. Оборудование используется для фиксации деталей, а также для прессования и гибки ударного инструмента. Внутри зева предусмотрены трубные губки, которые позволяют с удобством захватывать трубы диаметром от 7 до 76 мм.
Преимущества
- Возможность поворота на 360°
- Сменные губки для зажима цилиндрических прутков
- Съёмные вставки губок тисков
- Стандартные рифлёные губки
- Массивная конструкция из чугунного литья
- Герметично закрытая конструкция
- Наковальня