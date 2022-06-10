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Тиски Wilton Механик ПРО 855M, 140 мм
5.0
2
Найти аналог
Слесарные тиски
    Тиски Wilton Механик ПРО 855M, 140 мм
    Арт. О00000004775
    5.0
    2
    Тиски Wilton Механик ПРО 855M, 140 мм
    Тиски Wilton Механик ПРО 855M, 140 мм
    Тиски Wilton Механик ПРО 855M, 140 мм
    Тиски Wilton Механик ПРО 855M, 140 мм
      Тиски Wilton Механик ПРО 855M, 140 мм
      Тиски Wilton Механик ПРО 855M, 140 мм
      Тиски Wilton Механик ПРО 855M, 140 мм
      Тиски Wilton Механик ПРО 855M, 140 мм

      Тиски Wilton Механик ПРО 855M, 140 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004775
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Наличие наковальни
      		Да
      Макс. глубина зажима, мм
      		92
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тиски Wilton Механик ПРО 855M, 140 мм - представляют собой профессиональный инструмент, который предназначен для интенсивной эксплуатации с высокими нагрузками. Оборудование используется для фиксации деталей, а также для прессования и гибки ударного инструмента. Внутри зева предусмотрены трубные губки, которые позволяют с удобством захватывать трубы диаметром от 7 до 76 мм.

        Преимущества

        • Возможность поворота на 360°
        • Сменные губки для зажима цилиндрических прутков
        • Съёмные вставки губок тисков
        • Стандартные рифлёные губки
        • Массивная конструкция из чугунного литья
        • Герметично закрытая конструкция
        • Наковальня