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Тиски Wilton Механик ПРО 865M (165 мм)
5.0
2
Найти аналог
Слесарные тиски
    Тиски Wilton Механик ПРО 865M (165 мм)
    Арт. О00000004777
    5.0
    2
    Тиски Wilton Механик ПРО 865M (165 мм)
    Тиски Wilton Механик ПРО 865M (165 мм)
    Тиски Wilton Механик ПРО 865M (165 мм)
    Тиски Wilton Механик ПРО 865M (165 мм)
    Тиски Wilton Механик ПРО 865M (165 мм)
    Тиски Wilton Механик ПРО 865M (165 мм)
    Тиски Wilton Механик ПРО 865M (165 мм)
      Тиски Wilton Механик ПРО 865M (165 мм)
      Тиски Wilton Механик ПРО 865M (165 мм)
      Тиски Wilton Механик ПРО 865M (165 мм)
      Тиски Wilton Механик ПРО 865M (165 мм)
      Тиски Wilton Механик ПРО 865M (165 мм)
      Тиски Wilton Механик ПРО 865M (165 мм)
      Тиски Wilton Механик ПРО 865M (165 мм)

      Тиски Wilton Механик ПРО 865M (165 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000004777
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Наличие наковальни
      		Да
      Макс. глубина зажима, мм
      		110
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тиски Wilton "Механик Про" спроектированы и сделаны с использованием высококачественных материалов, гарантирующих непревзойденную долговечность. 

        Преимущества

        • Возможность поворота на 360°
        • Сменные губки для зажима цилиндрических прутков
        • Съёмные вставки губок тисков
        • Стандартные рифлёные губки
        • Массивная конструкция из чугунного литья
        • Герметично закрытая конструкция
        • Наковальня