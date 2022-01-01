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Станочные тиски Wilton TLT/SP-75, трехосевые, прецизионные
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Станочные тиски
    Станочные тиски Wilton TLT/SP-75, трехосевые, прецизионные
    Арт. jet_13016
    Станочные тиски Wilton TLT/SP-75, трехосевые, прецизионные
    Станочные тиски Wilton TLT/SP-75, трехосевые, прецизионные
      Станочные тиски Wilton TLT/SP-75, трехосевые, прецизионные
      Станочные тиски Wilton TLT/SP-75, трехосевые, прецизионные

      Станочные тиски Wilton TLT/SP-75, трехосевые, прецизионные

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13016

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Макс. глубина зажима, мм
      		34
      Рабочий ход, мм
      		80
      Материал корпуса
      		чугун
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тиски станочные, трехосевые, прецизионные TLT/SP-75, 75 мм имеют трехосевую регулировку для обрабатывания изделий в токарной промышленности. Данная модель оснащается наклонными плоскостями, которые позволяют установить нужную деталь под нужным углом. Во время поворота тисков на 360 градусов происходит вращение по вертикальной оси.

        Преимущества

        • Выполнены из чугуна, имеющего высокую плотность и закаленность. Губки, также прокалённые, и изготовлены из той же стали, что и тиски. Вся поверхность станочных тисков обработана полихромом
        • Благодаря эргономичному дизайну всех рукояток из стали операции выполняются с требуемой скоростью и без физических нагрузок
        • Уверенный захват обеспечивает угловая поворотная ручка, оснащенная специализированным механизмом с использованием пружины
        • За счет высокой ковки крепежных деталей в трехосевых тисках TLT/SP-75 повышена жесткость и прочность их конструкции
        • Зажимной элемент обеспечивает прикрепление по всей поверхности между вертикальными прижимами и наклонной плоскостью, за счет этого, тиски надежно фиксируются под требуемым углом