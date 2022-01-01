Станочные тиски Wilton TLT/SP-75, трехосевые, прецизионные

Преимущества

Выполнены из чугуна, имеющего высокую плотность и закаленность. Губки, также прокалённые, и изготовлены из той же стали, что и тиски. Вся поверхность станочных тисков обработана полихромом

Благодаря эргономичному дизайну всех рукояток из стали операции выполняются с требуемой скоростью и без физических нагрузок

Уверенный захват обеспечивает угловая поворотная ручка, оснащенная специализированным механизмом с использованием пружины

За счет высокой ковки крепежных деталей в трехосевых тисках TLT/SP-75 повышена жесткость и прочность их конструкции

Зажимной элемент обеспечивает прикрепление по всей поверхности между вертикальными прижимами и наклонной плоскостью, за счет этого, тиски надежно фиксируются под требуемым углом

Тиски станочные, трехосевые, прецизионные TLT/SP-75, 75 мм имеют трехосевую регулировку для обрабатывания изделий в токарной промышленности. Данная модель оснащается наклонными плоскостями, которые позволяют установить нужную деталь под нужным углом. Во время поворота тисков на 360 градусов происходит вращение по вертикальной оси.