Преимущества

Хорошо от балансированные валы не имеют биений, позволяя производить точные работы

Защитные стёкла обеспечивают безопасность оператора, а пылезащищённые кнопки включения продлевают срок службы

Управление осуществляется с помощью всего одной кнопки

Защитные металлические кожухи предусмотрены для отвода искр

Прозрачные экраны из пластмассы высокой прочности не ограничивают обзор и регулируются относительно места обработки

Ножки на платформе обеспечивают устойчивое положение станка на рабочей поверхности

Точильный станок CROWN CT13546 применяют в бытовых или производственных целях для шлифовки деталей, удаления заусенцев и заточки инструмента.