Точильный станок Crown CT13546
Арт. О00000003957
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|12.7
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- Точильный станок CROWN CT13546 применяют в бытовых или производственных целях для шлифовки деталей, удаления заусенцев и заточки инструмента.
Преимущества
- Хорошо от балансированные валы не имеют биений, позволяя производить точные работы
- Защитные стёкла обеспечивают безопасность оператора, а пылезащищённые кнопки включения продлевают срок службы
- Управление осуществляется с помощью всего одной кнопки
- Защитные металлические кожухи предусмотрены для отвода искр
- Прозрачные экраны из пластмассы высокой прочности не ограничивают обзор и регулируются относительно места обработки
- Ножки на платформе обеспечивают устойчивое положение станка на рабочей поверхности