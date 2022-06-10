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Точильный станок Crown CT13546
5.0
2
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Crown CT13546
    Арт. О00000003957
    5.0
    2
    Точильный станок Crown CT13546

      Точильный станок Crown CT13546

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000003957
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Crown
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		12.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Точильный станок CROWN CT13546 применяют в бытовых или производственных целях для шлифовки деталей, удаления заусенцев и заточки инструмента.

        Преимущества

        • Хорошо от балансированные валы не имеют биений, позволяя производить точные работы
        • Защитные стёкла обеспечивают безопасность оператора, а пылезащищённые кнопки включения продлевают срок службы
        • Управление осуществляется с помощью всего одной кнопки
        • Защитные металлические кожухи предусмотрены для отвода искр
        • Прозрачные экраны из пластмассы высокой прочности не ограничивают обзор и регулируются относительно места обработки
        • Ножки на платформе обеспечивают устойчивое положение станка на рабочей поверхности