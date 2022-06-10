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Точильный станок Crown CT13547
5.0
2
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Crown CT13547
    Арт. О00000003958
    5.0
    2
    Точильный станок Crown CT13547

      Точильный станок Crown CT13547

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000003958
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Crown
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		12.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Точильный станок CROWN CT13547 применяют во время шлифовки деталей, удаления заусенцев и заточки инструмента и металлических изделий.

        Преимущества

        • Хорошо от балансированные валы не имеют биений, позволяя производить точные работы
        • Защитные стёкла обеспечивают безопасность оператора, а пылезащищённые кнопки включения продлевают срок службы
        • Простое управление осуществляется при помощи всего двух кнопок
        • Специальные металлические кожухи предусмотрены для защиты оператора от искр
        • Прозрачные экраны из прочной пластмассы регулируются относительно места обработки и не ограничивают обзор
        • Устойчивое положение станка на рабочей поверхности обеспечивается благодаря наличию противоскользящих ножек на платформе