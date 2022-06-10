Точильный станок Crown CT13547
Арт. О00000003958
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|12.7
- Точильный станок CROWN CT13547 применяют во время шлифовки деталей, удаления заусенцев и заточки инструмента и металлических изделий.
Преимущества
- Хорошо от балансированные валы не имеют биений, позволяя производить точные работы
- Защитные стёкла обеспечивают безопасность оператора, а пылезащищённые кнопки включения продлевают срок службы
- Простое управление осуществляется при помощи всего двух кнопок
- Специальные металлические кожухи предусмотрены для защиты оператора от искр
- Прозрачные экраны из прочной пластмассы регулируются относительно места обработки и не ограничивают обзор
- Устойчивое положение станка на рабочей поверхности обеспечивается благодаря наличию противоскользящих ножек на платформе