Преимущества

Хорошо от балансированные валы не имеют биений, позволяя производить точные работы

Защитные стёкла обеспечивают безопасность оператора, а пылезащищённые кнопки включения продлевают срок службы

Простое управление осуществляется при помощи всего двух кнопок

Специальные металлические кожухи предусмотрены для защиты оператора от искр

Прозрачные экраны из прочной пластмассы регулируются относительно места обработки и не ограничивают обзор

Устойчивое положение станка на рабочей поверхности обеспечивается благодаря наличию противоскользящих ножек на платформе

Точильный станок CROWN CT13547 применяют во время шлифовки деталей, удаления заусенцев и заточки инструмента и металлических изделий.