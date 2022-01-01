Точильный станок Энергомаш ТС-60152

Преимущества

Безопасность оператора. Абразивные диски частично закрыты металлическими кожухами

Пылезащищенный включатель. Включатель выполнен в специальном герметичном прозрачном кожухе, защищающем его от абразивной пыли

Две опоры и два защитных щитка

Силовой кабель 1.5 м

Точильно-шлифовальная машина Энергомаш ТС-60152 - электрический станок для применения, как в быту, так и в мастерских. Оснащен двумя упорами, на которые крепятся алмазные и абразивные диски. Потребляемая мощность двигателя 280 Вт, скорость вращения на холостом ходу 2950 об/мин. Точильно-шлифовальная машинная используется для сухой заточки различных инструментов и для грубого шлифования. Размеры точильного диска 150х16х12.7 мм.