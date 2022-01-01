Точильный станок Энергомаш ТС-60152
Арт. Х12148114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|12.7
- Точильно-шлифовальная машина Энергомаш ТС-60152 - электрический станок для применения, как в быту, так и в мастерских. Оснащен двумя упорами, на которые крепятся алмазные и абразивные диски. Потребляемая мощность двигателя 280 Вт, скорость вращения на холостом ходу 2950 об/мин. Точильно-шлифовальная машинная используется для сухой заточки различных инструментов и для грубого шлифования. Размеры точильного диска 150х16х12.7 мм.
Преимущества
- Безопасность оператора. Абразивные диски частично закрыты металлическими кожухами
- Пылезащищенный включатель. Включатель выполнен в специальном герметичном прозрачном кожухе, защищающем его от абразивной пыли
- Две опоры и два защитных щитка
- Силовой кабель 1.5 м