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Точильный станок Энергомаш ТС-60152
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Энергомаш ТС-60152
    Арт. Х12148114
    Точильный станок Энергомаш ТС-60152
    Точильный станок Энергомаш ТС-60152
    Точильный станок Энергомаш ТС-60152
    Точильный станок Энергомаш ТС-60152
      Точильный станок Энергомаш ТС-60152
      Точильный станок Энергомаш ТС-60152
      Точильный станок Энергомаш ТС-60152
      Точильный станок Энергомаш ТС-60152

      Точильный станок Энергомаш ТС-60152

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х12148114

      Характеристики

      Производитель
      		Энергомаш
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		12.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Точильно-шлифовальная машина Энергомаш ТС-60152 - электрический станок для применения, как в быту, так и в мастерских. Оснащен двумя упорами, на которые крепятся алмазные и абразивные диски. Потребляемая мощность двигателя 280 Вт, скорость вращения на холостом ходу 2950 об/мин. Точильно-шлифовальная машинная используется для сухой заточки различных инструментов и для грубого шлифования. Размеры точильного диска 150х16х12.7 мм.

        Преимущества

        • Безопасность оператора. Абразивные диски частично закрыты металлическими кожухами
        • Пылезащищенный включатель. Включатель выполнен в специальном герметичном прозрачном кожухе, защищающем его от абразивной пыли
        • Две опоры и два защитных щитка
        • Силовой кабель 1.5 м