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Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 485
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 485
    Арт. X1314010401
    Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 485
    Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 485
    Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 485
      Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 485
      Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 485
      Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 485

      Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 485

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1314010401

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		32
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Точило Энкор Корвет Эксперт 485 94850 используется для восстановления эксплуатационных свойств ручного инструмента, такого как ножи, топоры, секаторы и т. д. Асинхронный двигатель способен выдержать продолжительные нагрузки, а время работы достигает 30 минут. Жесткость и устойчивость станку придает литой корпус и основание. В целях безопасности оператора станок оснащен защитными экранами.

        Преимущества

        • Защита оператора. Специальные защитные экраны точила Энкор Корвет Эксперт 485 94850 уберегут лицо оператора от летящих искр
        • Точность. Дополнительные направляющие упоры служат для устойчивого положения заготовки во время ее обработки
        • Прямая передача. Двигатель точила имеет прямую передачу и способен развивать 2850 оборотов в минуту
        • Минимальная вибрация
        • Литой корпус
        • Высококачественные подшипники
        • Литое основание
        • Устойчивая работа