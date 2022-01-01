Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 485
Арт. X1314010401
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Напряжение сети, В
|220
|
Посадочный диаметр первого круга, мм
|32
- Точило Энкор Корвет Эксперт 485 94850 используется для восстановления эксплуатационных свойств ручного инструмента, такого как ножи, топоры, секаторы и т. д. Асинхронный двигатель способен выдержать продолжительные нагрузки, а время работы достигает 30 минут. Жесткость и устойчивость станку придает литой корпус и основание. В целях безопасности оператора станок оснащен защитными экранами.
Преимущества
- Защита оператора. Специальные защитные экраны точила Энкор Корвет Эксперт 485 94850 уберегут лицо оператора от летящих искр
- Точность. Дополнительные направляющие упоры служат для устойчивого положения заготовки во время ее обработки
- Прямая передача. Двигатель точила имеет прямую передачу и способен развивать 2850 оборотов в минуту
- Минимальная вибрация
- Литой корпус
- Высококачественные подшипники
- Литое основание
- Устойчивая работа