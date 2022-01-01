Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 485

Преимущества

Защита оператора. Специальные защитные экраны точила Энкор Корвет Эксперт 485 94850 уберегут лицо оператора от летящих искр

Точность. Дополнительные направляющие упоры служат для устойчивого положения заготовки во время ее обработки

Прямая передача. Двигатель точила имеет прямую передачу и способен развивать 2850 оборотов в минуту

Минимальная вибрация

Литой корпус

Высококачественные подшипники

Литое основание

Устойчивая работа

Точило Энкор Корвет Эксперт 485 94850 используется для восстановления эксплуатационных свойств ручного инструмента, такого как ножи, топоры, секаторы и т. д. Асинхронный двигатель способен выдержать продолжительные нагрузки, а время работы достигает 30 минут. Жесткость и устойчивость станку придает литой корпус и основание. В целях безопасности оператора станок оснащен защитными экранами.