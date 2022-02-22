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Электрическое точило Интерскол Т-125/120
5.0
2
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Электрическое точило Интерскол Т-125/120
    Арт. Х1214850
    5.0
    2
    Электрическое точило Интерскол Т-125/120
    Электрическое точило Интерскол Т-125/120
    Электрическое точило Интерскол Т-125/120
    Электрическое точило Интерскол Т-125/120
    Электрическое точило Интерскол Т-125/120
      Электрическое точило Интерскол Т-125/120
      Электрическое точило Интерскол Т-125/120
      Электрическое точило Интерскол Т-125/120
      Электрическое точило Интерскол Т-125/120
      Электрическое точило Интерскол Т-125/120

      Электрическое точило Интерскол Т-125/120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1214850
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. диаметр затачиваемых свёрл, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Машина настольная шлифовальная предназначена для заточки режущего инструмента, используемого для работы на металлорежущих станках (резцы, сверла), для заточки лезвий ножей, топоров, ножниц, также применяется для снятия фасок и заусенцев, приданию деталям определенной формы за счет вращения абразивного круга (камня), в качестве привода используется асинхронный двигатель.

        Преимущества

        • Удобная регулируемая подсветка зоны заточки
        • Металлический корпус
        • Наличие упоров для заточки
        • Наличие щитков для защиты оператора от искр
        • Оптимальная мощность
        • Простота применения