Электрическое точило Интерскол Т-125/120
Арт. Х1214850
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. диаметр затачиваемых свёрл, мм
|3
- Машина настольная шлифовальная предназначена для заточки режущего инструмента, используемого для работы на металлорежущих станках (резцы, сверла), для заточки лезвий ножей, топоров, ножниц, также применяется для снятия фасок и заусенцев, приданию деталям определенной формы за счет вращения абразивного круга (камня), в качестве привода используется асинхронный двигатель.
Преимущества
- Удобная регулируемая подсветка зоны заточки
- Металлический корпус
- Наличие упоров для заточки
- Наличие щитков для защиты оператора от искр
- Оптимальная мощность
- Простота применения