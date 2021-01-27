Электрическое точило Интерскол Т-150/150

Преимущества

Удобная регулируемая подсветка зоны заточки

Металлический корпус

Наличие упоров для заточки

Наличие щитков для защиты оператора от искр

Оптимальная мощность

Простота применения

Машина настольная шлифовальная предназначена для заточки режущего инструмента, используемого для работы на металлорежущих станках (резцы, сверла), для заточки лезвий ножей, топоров, ножниц, также применяется для снятия фасок и заусенцев, приданию деталям определенной формы за счет вращения абразивного круга (камня), в качестве привода используется асинхронный двигатель.