Точильный станок Jet JBG10A, диск 250х25х25,4 230В JE577103M

Преимущества

Шлифовальный диск внутри чугунной конструкции

Вся необходимая оснастка в комплекте

Материал защитных кожухов - чугун

Жесткая станина

Выходная мощность - 1450 Вт

Небольшие габариты

Эффективность в работе

Простота применения

Станок для заточки инструмента Jet JBG-10A 577103T стабильно работает без сбоев и перегрева. Агрегат используется в условиях промышленного цеха и позволяет затачивать инструменты различного типа. Массивная чугунная станина отличается устойчивостью и не переворачивается в процессе работы. Защитные кожухи оснащаются патрубками для подключения системы пылеудаления и поддержания чистоты рабочего места. Благодаря мощному трехфазному двигателю модель отличается высокой производительностью. Долгий срок службы агрегата обуславливается защитой шарикоподшипников вала от пыли и прочих загрязнений.