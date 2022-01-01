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Точильный станок Jet JBG10A, диск 250х25х25,4 230В JE577103M
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Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Jet JBG10A, диск 250х25х25,4 230В JE577103M
    Арт. Х12447
    Точильный станок Jet JBG10A, диск 250х25х25,4 230В JE577103M
    Точильный станок Jet JBG10A, диск 250х25х25,4 230В JE577103M
      Точильный станок Jet JBG10A, диск 250х25х25,4 230В JE577103M
      Точильный станок Jet JBG10A, диск 250х25х25,4 230В JE577103M

      Точильный станок Jet JBG10A, диск 250х25х25,4 230В JE577103M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12447

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Напряжение сети, В
      		230
      Зернистость круга 2
      		46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Станок для заточки инструмента Jet JBG-10A 577103T стабильно работает без сбоев и перегрева. Агрегат используется в условиях промышленного цеха и позволяет затачивать инструменты различного типа. Массивная чугунная станина отличается устойчивостью и не переворачивается в процессе работы. Защитные кожухи оснащаются патрубками для подключения системы пылеудаления и поддержания чистоты рабочего места. Благодаря мощному трехфазному двигателю модель отличается высокой производительностью. Долгий срок службы агрегата обуславливается защитой шарикоподшипников вала от пыли и прочих загрязнений.

        Преимущества

        • Шлифовальный диск внутри чугунной конструкции
        • Вся необходимая оснастка в комплекте
        • Материал защитных кожухов - чугун
        • Жесткая станина
        • Выходная мощность - 1450 Вт
        • Небольшие габариты
        • Эффективность в работе
        • Простота применения