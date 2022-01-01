Точильный станок Jet JBG10A, диск 250х25х25,4 380В 577103T

Заточной станок JET JBG-10A предназначен для работ по заточке, полировки, доводке как режущего инструмента, так и деталей различного материала. Заточные станки JET промышленного качества отличаются высокой надежностью и долговечностью в работе. Станок заточной JBG-10A имеет: крепкий корпус двигателя из чугуна, полностью закрытые подшипники, стольную опору, регулируемые защитные экраны с искрогасителем, регулируемые опоры инструмента, обрезиненные опоры препятствуют скольжению.

Преимущества