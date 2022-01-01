Точильный станок Jet JBG10A, диск 250х25х25,4 380В 577103T
Арт. Х1240396
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Напряжение сети, В
|380
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Зернистость круга 2
|46
- Заточной станок JET JBG-10A предназначен для работ по заточке, полировки, доводке как режущего инструмента, так и деталей различного материала. Заточные станки JET промышленного качества отличаются высокой надежностью и долговечностью в работе. Станок заточной JBG-10A имеет: крепкий корпус двигателя из чугуна, полностью закрытые подшипники, стольную опору, регулируемые защитные экраны с искрогасителем, регулируемые опоры инструмента, обрезиненные опоры препятствуют скольжению.
Преимущества
- Шлифовальный диск внутри чугунной конструкции
- Вся необходимая оснастка в комплекте
- Материал защитных кожухов - чугун
- Жесткая станина
- Выходная мощность - 1450 Вт
- Небольшие габариты
- Эффективность в работе
- Простота применения