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Точильный станок Jet JBG10A, диск 250х25х25,4 380В 577103T
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Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Jet JBG10A, диск 250х25х25,4 380В 577103T
    Арт. Х1240396
    Точильный станок Jet JBG10A, диск 250х25х25,4 380В 577103T
    Точильный станок Jet JBG10A, диск 250х25х25,4 380В 577103T
      Точильный станок Jet JBG10A, диск 250х25х25,4 380В 577103T
      Точильный станок Jet JBG10A, диск 250х25х25,4 380В 577103T

      Точильный станок Jet JBG10A, диск 250х25х25,4 380В 577103T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1240396

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Напряжение сети, В
      		380
      Зернистость круга 2
      		46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Заточной станок JET JBG-10A предназначен для работ по заточке, полировки, доводке как режущего инструмента, так и деталей различного материала. Заточные станки JET промышленного качества отличаются высокой надежностью и долговечностью в работе. Станок заточной JBG-10A имеет: крепкий корпус двигателя из чугуна, полностью закрытые подшипники, стольную опору, регулируемые защитные экраны с искрогасителем, регулируемые опоры инструмента, обрезиненные опоры препятствуют скольжению. 

        Преимущества

        • Шлифовальный диск внутри чугунной конструкции
        • Вся необходимая оснастка в комплекте
        • Материал защитных кожухов - чугун
        • Жесткая станина
        • Выходная мощность - 1450 Вт
        • Небольшие габариты
        • Эффективность в работе
        • Простота применения