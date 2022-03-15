Станок для заточки инструмента Jet JBG-150 JE577901M

Преимущества

В комплект поставки входит яркая лампа освещения, которая крепится на гибком кронштейне и позволяет проводить заточку в помещениях со слабым освещением

Прозрачный экран из прочного материала фиксируется в любом положении и защищает оператора от вылета искр

Управление устройством отличается простотой и сводится к нажатию всего двух кнопок - Вкл и Выкл

Массивное основание способствует устойчивости Jet JBG-150 577901M при работе

Возможность подключения пылесборной системы

Современный дизайн

Обрезиненные опоры для устойчивости

Потребляющая мощность - 440 Вт

Простота применения

Качественная сборка

Мощный мотор

Станок для заточки инструмента Jet JBG-150 577901M - удобное и качественное оборудование для домашней мастерской. Шариковые подшипники двигательного вала защищены от пыли, что увеличивает срок службы устройства. Конструкция станка позволяет размещать его на верстаке или на специальной подставке Jet (поставляется отдельно). В качестве оснастки используются заточные диски диаметром 150 мм. Для безопасности оператора шлифовальные элементы закрываются металлическими кожухами. Корпус модели изготавливается из листовой стали и надежно защищает внутренние узлы от механических повреждений.