Станок для заточки инструмента Jet JBG-150 JE577901M
Арт. Х12403109
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Напряжение сети, В
|230
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Зернистость круга 2
|60
- Станок для заточки инструмента Jet JBG-150 577901M - удобное и качественное оборудование для домашней мастерской. Шариковые подшипники двигательного вала защищены от пыли, что увеличивает срок службы устройства. Конструкция станка позволяет размещать его на верстаке или на специальной подставке Jet (поставляется отдельно). В качестве оснастки используются заточные диски диаметром 150 мм. Для безопасности оператора шлифовальные элементы закрываются металлическими кожухами. Корпус модели изготавливается из листовой стали и надежно защищает внутренние узлы от механических повреждений.
Преимущества
- В комплект поставки входит яркая лампа освещения, которая крепится на гибком кронштейне и позволяет проводить заточку в помещениях со слабым освещением
- Прозрачный экран из прочного материала фиксируется в любом положении и защищает оператора от вылета искр
- Управление устройством отличается простотой и сводится к нажатию всего двух кнопок - Вкл и Выкл
- Массивное основание способствует устойчивости Jet JBG-150 577901M при работе
- Возможность подключения пылесборной системы
- Современный дизайн
- Обрезиненные опоры для устойчивости
- Потребляющая мощность - 440 Вт
- Простота применения
- Качественная сборка
- Мощный мотор