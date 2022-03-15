Станок для заточки инструмента Jet JBG-200 JBG577902M

Станок для заточки инструмента Jet JBG-200 широко применяется в домашнем хозяйстве и небольших мастерских. Благодаря пылеизоляции шариковые подшипники двигателя долго не выходят из строя. Двигатель обладает достаточной мощностью и не нуждается в частых перерывах на охлаждение. Конструкция предусматривает установку двух шлифовальных дисков - для черновой и чистовой заточки инструмента. Модель выполнена в современном дизайне.

Преимущества