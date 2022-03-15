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Станок для заточки инструмента Jet JBG-200 JBG577902M
5.0
2
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Станок для заточки инструмента Jet JBG-200 JBG577902M
    Арт. Х1240335
    5.0
    2
    Станок для заточки инструмента Jet JBG-200 JBG577902M
    Станок для заточки инструмента Jet JBG-200 JBG577902M
    Станок для заточки инструмента Jet JBG-200 JBG577902M
    Станок для заточки инструмента Jet JBG-200 JBG577902M
    Станок для заточки инструмента Jet JBG-200 JBG577902M
      Станок для заточки инструмента Jet JBG-200 JBG577902M
      Станок для заточки инструмента Jet JBG-200 JBG577902M
      Станок для заточки инструмента Jet JBG-200 JBG577902M
      Станок для заточки инструмента Jet JBG-200 JBG577902M
      Станок для заточки инструмента Jet JBG-200 JBG577902M

      Станок для заточки инструмента Jet JBG-200 JBG577902M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1240335
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Напряжение сети, В
      		230
      Зернистость круга 2
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Станок для заточки инструмента Jet JBG-200 широко применяется в домашнем хозяйстве и небольших мастерских. Благодаря пылеизоляции шариковые подшипники двигателя долго не выходят из строя. Двигатель обладает достаточной мощностью и не нуждается в частых перерывах на охлаждение. Конструкция предусматривает установку двух шлифовальных дисков - для черновой и чистовой заточки инструмента. Модель выполнена в современном дизайне.

        Преимущества

        • В комплект поставки входит яркая лампа освещения, которая крепится на гибком кронштейне и позволяет проводить заточку в помещениях со слабым освещением
        • Прозрачный экран из прочного материала фиксируется в любом положении и защищает оператора от вылета искр
        • Управление устройством отличается простотой и сводится к нажатию всего двух кнопок - Вкл и Выкл
        • Массивное основание способствует устойчивости Jet JBG-200 577902M при работе
        • Гибкий кронштейн лампы
        • Корпус из чугунного литья
        • Возможность регулировать положение упоров
        • Опционально - массивная чугунная стойка с полкой-кронштейном для емкости с водой
        • Выходная мощность - 370 Вт
        • Простота применения