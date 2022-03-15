Станок для заточки инструмента Jet JBG-200 JBG577902M
Арт. Х1240335
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Напряжение сети, В
|230
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Зернистость круга 2
|60
- Станок для заточки инструмента Jet JBG-200 широко применяется в домашнем хозяйстве и небольших мастерских. Благодаря пылеизоляции шариковые подшипники двигателя долго не выходят из строя. Двигатель обладает достаточной мощностью и не нуждается в частых перерывах на охлаждение. Конструкция предусматривает установку двух шлифовальных дисков - для черновой и чистовой заточки инструмента. Модель выполнена в современном дизайне.
Преимущества
- В комплект поставки входит яркая лампа освещения, которая крепится на гибком кронштейне и позволяет проводить заточку в помещениях со слабым освещением
- Прозрачный экран из прочного материала фиксируется в любом положении и защищает оператора от вылета искр
- Управление устройством отличается простотой и сводится к нажатию всего двух кнопок - Вкл и Выкл
- Массивное основание способствует устойчивости Jet JBG-200 577902M при работе
- Гибкий кронштейн лампы
- Корпус из чугунного литья
- Возможность регулировать положение упоров
- Опционально - массивная чугунная стойка с полкой-кронштейном для емкости с водой
- Выходная мощность - 370 Вт
- Простота применения
- В комплект поставки входит яркая лампа освещения, которая крепится на гибком кронштейне и позволяет проводить заточку в помещениях со слабым освещением