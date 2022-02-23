Точило Metabo DS 125 619125000
Арт. Х12804
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220, 230
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Зернистость круга 2
|60
- Точило Metabo DS 125 619125000 представляет собой инструмент с асинхронным электродвигателем мощностью 200 Вт для однофазного переменного тока. Предназначен для шлифовки, заточки, снятия ржавчины металлической поверхности различных инструментов и оборудования. Надежность и оптимальная производительность позволяют использовать точило как дома, так и в промышленных условиях. Отсутствие пылеотвода способствует компактности агрегата.
Преимущества
- Точило оснащено двумя шлифовальными кругами:из корунда 60 N, 36 P
- Защитное стекло. Оптимальная защита от летящих искр обеспечит безопасность работы
- Низкий уровень шума
- Надежный ротор вала
- Небольшой вес
- Не требует дополнительного инструмента
- Возможность использования дополнительных принадлежностей