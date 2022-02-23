Преимущества

Точило оснащено двумя шлифовальными кругами:из корунда 60 N, 36 P

Защитное стекло. Оптимальная защита от летящих искр обеспечит безопасность работы

Низкий уровень шума

Надежный ротор вала

Небольшой вес

Не требует дополнительного инструмента

Возможность использования дополнительных принадлежностей

Точило Metabo DS 125 619125000 представляет собой инструмент с асинхронным электродвигателем мощностью 200 Вт для однофазного переменного тока. Предназначен для шлифовки, заточки, снятия ржавчины металлической поверхности различных инструментов и оборудования. Надежность и оптимальная производительность позволяют использовать точило как дома, так и в промышленных условиях. Отсутствие пылеотвода способствует компактности агрегата.