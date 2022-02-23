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Точило Metabo DS 125 619125000
5.0
2
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Точило Metabo DS 125 619125000
    Арт. Х12804
    5.0
    2
    Точило Metabo DS 125 619125000
    Точило Metabo DS 125 619125000
    Точило Metabo DS 125 619125000
    Точило Metabo DS 125 619125000
    Точило Metabo DS 125 619125000
    Точило Metabo DS 125 619125000
    Точило Metabo DS 125 619125000
    Точило Metabo DS 125 619125000
    Точило Metabo DS 125 619125000
      Точило Metabo DS 125 619125000
      Точило Metabo DS 125 619125000
      Точило Metabo DS 125 619125000
      Точило Metabo DS 125 619125000
      Точило Metabo DS 125 619125000
      Точило Metabo DS 125 619125000
      Точило Metabo DS 125 619125000
      Точило Metabo DS 125 619125000
      Точило Metabo DS 125 619125000

      Точило Metabo DS 125 619125000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12804
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220, 230
      Зернистость круга 2
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Точило Metabo DS 125 619125000 представляет собой инструмент с асинхронным электродвигателем мощностью 200 Вт для однофазного переменного тока. Предназначен для шлифовки, заточки, снятия ржавчины металлической поверхности различных инструментов и оборудования. Надежность и оптимальная производительность позволяют использовать точило как дома, так и в промышленных условиях. Отсутствие пылеотвода способствует компактности агрегата.

        Преимущества

        • Точило оснащено двумя шлифовальными кругами:из корунда 60 N, 36 P
        • Защитное стекло. Оптимальная защита от летящих искр обеспечит безопасность работы
        • Низкий уровень шума
        • Надежный ротор вала
        • Небольшой вес
        • Не требует дополнительного инструмента
        • Возможность использования дополнительных принадлежностей