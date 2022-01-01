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Точильный станок Metabo DS 150
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Metabo DS 150
    Арт. Х12755
    Точильный станок Metabo DS 150
    Точильный станок Metabo DS 150
    Точильный станок Metabo DS 150
    Точильный станок Metabo DS 150
      Точильный станок Metabo DS 150
      Точильный станок Metabo DS 150
      Точильный станок Metabo DS 150
      Точильный станок Metabo DS 150

      Точильный станок Metabo DS 150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12755

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. диаметр затачиваемых свёрл, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Точило Metabo DS 150 619150000 представляет собой инструмент с асинхронным электродвигателем мощностью 350 Вт для однофазного переменного тока. Предназначен для шлифовки, заточки, снятия ржавчины металлической поверхности различных инструментов и оборудования. Надежность и оптимальная мощность позволяют использовать точило как дома, так и в промышленных условиях. Отсутствие выступающих элементов конструкции (например, патрубка) делает агрегат компактным.

        Преимущества

        • Два круга. Точило оснащено двумя шлифовальными кругами:из корунда 60 N, 36 P
        • Защита от искр. Оптимальная защита от летящих искр обеспечит безопасность работы
        • Низкий уровень шума
        • Надежный ротор вала
        • Небольшой вес
        • Не требует дополнительного инструмента
        • Возможность использования дополнительных принадлежностей