Точильный станок Metabo DS 150
Арт. Х12755
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. диаметр затачиваемых свёрл, мм
|3
- Точило Metabo DS 150 619150000 представляет собой инструмент с асинхронным электродвигателем мощностью 350 Вт для однофазного переменного тока. Предназначен для шлифовки, заточки, снятия ржавчины металлической поверхности различных инструментов и оборудования. Надежность и оптимальная мощность позволяют использовать точило как дома, так и в промышленных условиях. Отсутствие выступающих элементов конструкции (например, патрубка) делает агрегат компактным.
Преимущества
- Два круга. Точило оснащено двумя шлифовальными кругами:из корунда 60 N, 36 P
- Защита от искр. Оптимальная защита от летящих искр обеспечит безопасность работы
- Низкий уровень шума
- Надежный ротор вала
- Небольшой вес
- Не требует дополнительного инструмента
- Возможность использования дополнительных принадлежностей