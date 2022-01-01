Точильный станок Metabo DS 150

Преимущества

Два круга. Точило оснащено двумя шлифовальными кругами:из корунда 60 N, 36 P

Защита от искр. Оптимальная защита от летящих искр обеспечит безопасность работы

Низкий уровень шума

Надежный ротор вала

Небольшой вес

Не требует дополнительного инструмента

Возможность использования дополнительных принадлежностей

Точило Metabo DS 150 619150000 представляет собой инструмент с асинхронным электродвигателем мощностью 350 Вт для однофазного переменного тока. Предназначен для шлифовки, заточки, снятия ржавчины металлической поверхности различных инструментов и оборудования. Надежность и оптимальная мощность позволяют использовать точило как дома, так и в промышленных условиях. Отсутствие выступающих элементов конструкции (например, патрубка) делает агрегат компактным.