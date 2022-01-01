Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Точильный станок Prorab BG 125 S
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Prorab BG 125 S
    Арт. Х12404
    Точильный станок Prorab BG 125 S

      Точильный станок Prorab BG 125 S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12404

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		12.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электроточило PRORAB BG 125 S используется в бытовых условиях для заточки инструментов, а также шлифования различных деталей. Низкий уровень вибраций и минимальная шумовая нагрузка обеспечивают комфортные условия для работы оператора. Электроточило работает от однофазной сети с напряжением 220 В. Широкое основание станка обеспечивает его устойчивое размещение на рабочем столе.

        Преимущества

        • Безопасность. Специальные экраны из прозрачного пластика исключают попадания искр в глаза оператора и не закрывают обзор зоны обработки
        • Точность обработки. Наличие специальных регулируемых упоров у электроточила PRORAB BG 125 S обеспечивает высокую точность обработки инструмента
        • Удобное размещение. В основании инструмента предусмотрены четыре отверстия для крепления его к рабочему столу
        • Малое потребление электроэнергии
        • Два вида обработки без смены дисков
        • Не требует специального обслуживания
        • Опорные ножки для устойчивого размещения
        • Простота эксплуатации