Точильный станок Prorab BG 125 S

Преимущества

Безопасность. Специальные экраны из прозрачного пластика исключают попадания искр в глаза оператора и не закрывают обзор зоны обработки

Точность обработки. Наличие специальных регулируемых упоров у электроточила PRORAB BG 125 S обеспечивает высокую точность обработки инструмента

Удобное размещение. В основании инструмента предусмотрены четыре отверстия для крепления его к рабочему столу

Малое потребление электроэнергии

Два вида обработки без смены дисков

Не требует специального обслуживания

Опорные ножки для устойчивого размещения

Простота эксплуатации

Электроточило PRORAB BG 125 S используется в бытовых условиях для заточки инструментов, а также шлифования различных деталей. Низкий уровень вибраций и минимальная шумовая нагрузка обеспечивают комфортные условия для работы оператора. Электроточило работает от однофазной сети с напряжением 220 В. Широкое основание станка обеспечивает его устойчивое размещение на рабочем столе.