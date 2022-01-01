Точильный станок Prorab BG 125 S
Арт. Х12404
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|12.7
- Электроточило PRORAB BG 125 S используется в бытовых условиях для заточки инструментов, а также шлифования различных деталей. Низкий уровень вибраций и минимальная шумовая нагрузка обеспечивают комфортные условия для работы оператора. Электроточило работает от однофазной сети с напряжением 220 В. Широкое основание станка обеспечивает его устойчивое размещение на рабочем столе.
Преимущества
- Безопасность. Специальные экраны из прозрачного пластика исключают попадания искр в глаза оператора и не закрывают обзор зоны обработки
- Точность обработки. Наличие специальных регулируемых упоров у электроточила PRORAB BG 125 S обеспечивает высокую точность обработки инструмента
- Удобное размещение. В основании инструмента предусмотрены четыре отверстия для крепления его к рабочему столу
- Малое потребление электроэнергии
- Два вида обработки без смены дисков
- Не требует специального обслуживания
- Опорные ножки для устойчивого размещения
- Простота эксплуатации