Точильный станок Prorab BG 125 SL
Арт. Х12650
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|1.5
- Электроточило PRORAB BG 125 SL предназначено для выполнения разного рода обработки в зависимости от зернистости шлифовального круга: заточка инструментов, полирование и шлифование деталей, а также снятие фасок. Специальные регулируемые упоры значительно повышают точность обработки, что позволяет обрабатывать более ответственные детали. Станок прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания.
Преимущества
- Безопасность. Специальные экраны из прозрачного пластика исключают попадания искр в глаза оператора и не закрывают обзор зоны обработки
- Удобство в работе. Станок оснащен подсветкой рабочей зоны, что делает удобнее процесс обработки
- Устойчивость. Широкое основание электроточила PRORAB BG 125 SL с четырьмя специальными отверстиями для крепления на рабочем столе обеспечивает устойчивое размещение
- Пылезащитная кнопка запуска
- Низкое энергопотребление
- Два вида обработки без смены круга
- Низкий уровень вибраций
- Простота эксплуатации