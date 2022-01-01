Точильный станок Prorab BG 125 SL

Преимущества

Безопасность. Специальные экраны из прозрачного пластика исключают попадания искр в глаза оператора и не закрывают обзор зоны обработки

Удобство в работе. Станок оснащен подсветкой рабочей зоны, что делает удобнее процесс обработки

Устойчивость. Широкое основание электроточила PRORAB BG 125 SL с четырьмя специальными отверстиями для крепления на рабочем столе обеспечивает устойчивое размещение

Пылезащитная кнопка запуска

Низкое энергопотребление

Два вида обработки без смены круга

Низкий уровень вибраций

Простота эксплуатации

Электроточило PRORAB BG 125 SL предназначено для выполнения разного рода обработки в зависимости от зернистости шлифовального круга: заточка инструментов, полирование и шлифование деталей, а также снятие фасок. Специальные регулируемые упоры значительно повышают точность обработки, что позволяет обрабатывать более ответственные детали. Станок прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания.