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Точильный станок Prorab BG 125 SL
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Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Prorab BG 125 SL
    Арт. Х12650
    Точильный станок Prorab BG 125 SL

      Точильный станок Prorab BG 125 SL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12650

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электроточило PRORAB BG 125 SL предназначено для выполнения разного рода обработки в зависимости от зернистости шлифовального круга: заточка инструментов, полирование и шлифование деталей, а также снятие фасок. Специальные регулируемые упоры значительно повышают точность обработки, что позволяет обрабатывать более ответственные детали. Станок прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания.

        Преимущества

        • Безопасность. Специальные экраны из прозрачного пластика исключают попадания искр в глаза оператора и не закрывают обзор зоны обработки
        • Удобство в работе. Станок оснащен подсветкой рабочей зоны, что делает удобнее процесс обработки
        • Устойчивость. Широкое основание электроточила PRORAB BG 125 SL с четырьмя специальными отверстиями для крепления на рабочем столе обеспечивает устойчивое размещение
        • Пылезащитная кнопка запуска
        • Низкое энергопотребление
        • Два вида обработки без смены круга
        • Низкий уровень вибраций
        • Простота эксплуатации