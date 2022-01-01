Точильный станок Prorab BG 150 SL

Преимущества

Защита от пыли и влаги. Кнопка запуска станка закрыта специальным колпачком для защиты от попадания пыли и влаги

Удобство в работе. Станок оснащен подсветкой рабочей зоны, что делает удобнее процесс обработки

Точность обработки. Наличие специальных регулируемых упоров у электроточила PRORAB BG 150 SL обеспечивает высокую точность обработки инструмента

Четыре опорные ножки для устойчивого размещения

Низкий уровень вибраций при работе

Простота эксплуатации

Два вида обработки без смены круга

Не требует специального обслуживания

Электроточило PRORAB BG 150 SL используется для заточки инструментов и шлифования различных деталей в бытовых условиях или небольших мастерских. Прозрачные пластиковые экраны защищают глаза оператора от искр и не закрывают обзор зоны обработки. Широкое литое основание со специальными отверстиями для крепления на рабочий стол или верстак обеспечивает высокую устойчивость станка во время работы.