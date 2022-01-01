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Точильный станок Prorab BG 150 SL
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Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Prorab BG 150 SL
    Арт. Х12651
    Точильный станок Prorab BG 150 SL

      Точильный станок Prorab BG 150 SL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12651

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		12.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электроточило PRORAB BG 150 SL используется для заточки инструментов и шлифования различных деталей в бытовых условиях или небольших мастерских. Прозрачные пластиковые экраны защищают глаза оператора от искр и не закрывают обзор зоны обработки. Широкое литое основание со специальными отверстиями для крепления на рабочий стол или верстак обеспечивает высокую устойчивость станка во время работы.

        Преимущества

        • Защита от пыли и влаги. Кнопка запуска станка закрыта специальным колпачком для защиты от попадания пыли и влаги
        • Удобство в работе. Станок оснащен подсветкой рабочей зоны, что делает удобнее процесс обработки
        • Точность обработки. Наличие специальных регулируемых упоров у электроточила PRORAB BG 150 SL обеспечивает высокую точность обработки инструмента
        • Четыре опорные ножки для устойчивого размещения
        • Низкий уровень вибраций при работе
        • Простота эксплуатации
        • Два вида обработки без смены круга
        • Не требует специального обслуживания