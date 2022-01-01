Точильный станок Prorab BG 150 SL
Арт. Х12651
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Напряжение сети, В
|220
|
Посадочный диаметр первого круга, мм
|12.7
- Электроточило PRORAB BG 150 SL используется для заточки инструментов и шлифования различных деталей в бытовых условиях или небольших мастерских. Прозрачные пластиковые экраны защищают глаза оператора от искр и не закрывают обзор зоны обработки. Широкое литое основание со специальными отверстиями для крепления на рабочий стол или верстак обеспечивает высокую устойчивость станка во время работы.
Преимущества
- Защита от пыли и влаги. Кнопка запуска станка закрыта специальным колпачком для защиты от попадания пыли и влаги
- Удобство в работе. Станок оснащен подсветкой рабочей зоны, что делает удобнее процесс обработки
- Точность обработки. Наличие специальных регулируемых упоров у электроточила PRORAB BG 150 SL обеспечивает высокую точность обработки инструмента
- Четыре опорные ножки для устойчивого размещения
- Низкий уровень вибраций при работе
- Простота эксплуатации
- Два вида обработки без смены круга
- Не требует специального обслуживания