Точильный станок Prorab BG 150/200 L

Преимущества

Точность. Специальные регулируемые упоры электроточила PRORAB BG 150/200 L служат для более точной обработки

Эффективное освещение. Поворотная лампа подсветки обеспечивает эффективное освещение зоны обработки

Защита от пыли и влаги. Кнопка запуска станка закрыта специальным прозрачным колпачком, защищающим от попадания пыли и влаги

Низкое потребление электроэнергии

Прозрачный защитный экран от искр

Два вида обработки без смены круга

Низкий уровень шума и вибраций

Простота эксплуатации

Электроточило PRORAB BG 150/200 L используется для различных видов обработки в зависимости от выбора шлифовального круга: заточка инструментов, полирование и шлифование деталей. Электрический двигатель станка защищен от внешних воздействий прочным стальным корпусом, а широкое литое основание обеспечивает высокую устойчивость. Специальные отверстия в основании позволяют крепить его на рабочий стол или верстак.