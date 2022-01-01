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Точильный станок Prorab BG 150/200 L
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Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Prorab BG 150/200 L
    Арт. Х12654
    Точильный станок Prorab BG 150/200 L

      Точильный станок Prorab BG 150/200 L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12654

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		12.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электроточило PRORAB BG 150/200 L используется для различных видов обработки в зависимости от выбора шлифовального круга: заточка инструментов, полирование и шлифование деталей. Электрический двигатель станка защищен от внешних воздействий прочным стальным корпусом, а широкое литое основание обеспечивает высокую устойчивость. Специальные отверстия в основании позволяют крепить его на рабочий стол или верстак.

        Преимущества

        • Точность. Специальные регулируемые упоры электроточила PRORAB BG 150/200 L служат для более точной обработки
        • Эффективное освещение. Поворотная лампа подсветки обеспечивает эффективное освещение зоны обработки
        • Защита от пыли и влаги. Кнопка запуска станка закрыта специальным прозрачным колпачком, защищающим от попадания пыли и влаги
        • Низкое потребление электроэнергии
        • Прозрачный защитный экран от искр
        • Два вида обработки без смены круга
        • Низкий уровень шума и вибраций
        • Простота эксплуатации