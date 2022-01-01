Точильный станок Prorab BG 150/200 L
Арт. Х12654
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|12.7
- Электроточило PRORAB BG 150/200 L используется для различных видов обработки в зависимости от выбора шлифовального круга: заточка инструментов, полирование и шлифование деталей. Электрический двигатель станка защищен от внешних воздействий прочным стальным корпусом, а широкое литое основание обеспечивает высокую устойчивость. Специальные отверстия в основании позволяют крепить его на рабочий стол или верстак.
Преимущества
- Точность. Специальные регулируемые упоры электроточила PRORAB BG 150/200 L служат для более точной обработки
- Эффективное освещение. Поворотная лампа подсветки обеспечивает эффективное освещение зоны обработки
- Защита от пыли и влаги. Кнопка запуска станка закрыта специальным прозрачным колпачком, защищающим от попадания пыли и влаги
- Низкое потребление электроэнергии
- Прозрачный защитный экран от искр
- Два вида обработки без смены круга
- Низкий уровень шума и вибраций
- Простота эксплуатации