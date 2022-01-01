Точильный станок Prorab PBG 150/200 DL

Преимущества

Безопасность. Шлифовальные круги частично закрыты металлическими кожухами для защиты оператора в случае их разрыва

Устойчивость. Четыре опорные ножки обеспечивают высокую устойчивость электроточила PRORAB PBG 150/200 DL

Защита от пыли и влаги. Кнопка запуска станка защищена специальным прозрачным колпачком от попадания пыли и влаги

Малое энергопотребление

Низкий уровень вибраций при работе

Защитный экран из прозрачного пластика

Широкое устойчивое основание

Простота эксплуатации

Электроточило PRORAB PBG 150/200 DL используется в домашних условиях для качественной и быстрой заточки инструментов, а также шлифования и полирования различных деталей. Прочный литой корпус защищает электрический двигатель станка от внешних воздействий. Возможность выполнения на станке двух видов обработки без смены абразивного круга, очень удобно при выполнении слесарных работ.