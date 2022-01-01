Точильный станок Prorab PBG 150/200 DL
Арт. Х1214889
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|32
- Электроточило PRORAB PBG 150/200 DL используется в домашних условиях для качественной и быстрой заточки инструментов, а также шлифования и полирования различных деталей. Прочный литой корпус защищает электрический двигатель станка от внешних воздействий. Возможность выполнения на станке двух видов обработки без смены абразивного круга, очень удобно при выполнении слесарных работ.
Преимущества
- Безопасность. Шлифовальные круги частично закрыты металлическими кожухами для защиты оператора в случае их разрыва
- Устойчивость. Четыре опорные ножки обеспечивают высокую устойчивость электроточила PRORAB PBG 150/200 DL
- Защита от пыли и влаги. Кнопка запуска станка защищена специальным прозрачным колпачком от попадания пыли и влаги
- Малое энергопотребление
- Низкий уровень вибраций при работе
- Защитный экран из прозрачного пластика
- Широкое устойчивое основание
- Простота эксплуатации