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Точильный станок Prorab PBG 150/200 DL
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Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Prorab PBG 150/200 DL
    Арт. Х1214889
    Точильный станок Prorab PBG 150/200 DL

      Точильный станок Prorab PBG 150/200 DL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1214889

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		32
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электроточило PRORAB PBG 150/200 DL используется в домашних условиях для качественной и быстрой заточки инструментов, а также шлифования и полирования различных деталей. Прочный литой корпус защищает электрический двигатель станка от внешних воздействий. Возможность выполнения на станке двух видов обработки без смены абразивного круга, очень удобно при выполнении слесарных работ.

        Преимущества

        • Безопасность. Шлифовальные круги частично закрыты металлическими кожухами для защиты оператора в случае их разрыва
        • Устойчивость. Четыре опорные ножки обеспечивают высокую устойчивость электроточила PRORAB PBG 150/200 DL
        • Защита от пыли и влаги. Кнопка запуска станка защищена специальным прозрачным колпачком от попадания пыли и влаги
        • Малое энергопотребление
        • Низкий уровень вибраций при работе
        • Защитный экран из прозрачного пластика
        • Широкое устойчивое основание
        • Простота эксплуатации