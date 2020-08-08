Точильный станок Stanley STGB3715-B9

Преимущества

Защитные экраны регулируются

Кнопка включения защищена от пыли

Кожухи на кругах для предотвращения случайных травм

Двойная изоляция провода

Небольшой вес

Компактный корпус

Мощный двигатель

Высокое качество комплектующих

Электроточило Stanley STGB3715 - устройство для заточки режущего инструмента. В конструкции модели предусматриваются отверстия для стационарного крепления к верстаку. Прочная металлическая конструкция - гарантия долговечности агрегата. Приспособление имеет устойчивую основу с резиновыми накладками, которые подавляют вибрации во время работы. Прозрачные щитки над дисками защищают пользователя от вылетающих искр.