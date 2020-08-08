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Точильный станок Stanley STGB3715-B9
5.0
2
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Stanley STGB3715-B9
    Арт. Х1214893
    5.0
    2
    Точильный станок Stanley STGB3715-B9
    Точильный станок Stanley STGB3715-B9
    Точильный станок Stanley STGB3715-B9
      Точильный станок Stanley STGB3715-B9
      Точильный станок Stanley STGB3715-B9
      Точильный станок Stanley STGB3715-B9

      Точильный станок Stanley STGB3715-B9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1214893
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Напряжение сети, В
      		220
      Зернистость круга 2
      		80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроточило Stanley STGB3715 - устройство для заточки режущего инструмента. В конструкции модели предусматриваются отверстия для стационарного крепления к верстаку. Прочная металлическая конструкция - гарантия долговечности агрегата. Приспособление имеет устойчивую основу с резиновыми накладками, которые подавляют вибрации во время работы. Прозрачные щитки над дисками защищают пользователя от вылетающих искр.

        Преимущества

        • Защитные экраны регулируются
        • Кнопка включения защищена от пыли
        • Кожухи на кругах для предотвращения случайных травм
        • Двойная изоляция провода
        • Небольшой вес
        • Компактный корпус
        • Мощный двигатель
        • Высокое качество комплектующих