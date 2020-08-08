Точильный станок Stanley STGB3715-B9
Арт. Х1214893
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|220
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Зернистость круга 2
|80
- Электроточило Stanley STGB3715 - устройство для заточки режущего инструмента. В конструкции модели предусматриваются отверстия для стационарного крепления к верстаку. Прочная металлическая конструкция - гарантия долговечности агрегата. Приспособление имеет устойчивую основу с резиновыми накладками, которые подавляют вибрации во время работы. Прозрачные щитки над дисками защищают пользователя от вылетающих искр.
Преимущества
- Защитные экраны регулируются
- Кнопка включения защищена от пыли
- Кожухи на кругах для предотвращения случайных травм
- Двойная изоляция провода
- Небольшой вес
- Компактный корпус
- Мощный двигатель
- Высокое качество комплектующих