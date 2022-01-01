Точильный станок Sturm BG60016
Арт. Х12739
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|10
- Станок для заточки цепей Sturm BG60016 оснащен электродвигателем мощностью 160 Вт, благодаря которому скорость вращения заточного диска достигает 3000 оборотов в минуту. В качестве точильного камня используется абразивный или алмазный диск размерами 100х10х3.5 мм.
Преимущества
- Устойчивость конструкции. Ударопрочная литая опора обеспечивает устойчивость станка для заточки цепей Sturm BG60016 во время работы
- Безопасная эксплуатация. Прозрачный щиток защищает оператора от вылетающих частиц и искр
- Пылезащищенный включатель
- Удобные регулировочные механизмы
- Возможность использования абразивных и алмазных дисков