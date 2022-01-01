Точильный станок Sturm BG60016

Преимущества

Устойчивость конструкции. Ударопрочная литая опора обеспечивает устойчивость станка для заточки цепей Sturm BG60016 во время работы

Безопасная эксплуатация. Прозрачный щиток защищает оператора от вылетающих частиц и искр

Пылезащищенный включатель

Удобные регулировочные механизмы

Возможность использования абразивных и алмазных дисков

Станок для заточки цепей Sturm BG60016 оснащен электродвигателем мощностью 160 Вт, благодаря которому скорость вращения заточного диска достигает 3000 оборотов в минуту. В качестве точильного камня используется абразивный или алмазный диск размерами 100х10х3.5 мм.