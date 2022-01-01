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Точильный станок Sturm BG60016
Найти аналог
Станки для заточки цепей бензопил
    Точильный станок Sturm BG60016
    Арт. Х12739
    Точильный станок Sturm BG60016
    Точильный станок Sturm BG60016
    Точильный станок Sturm BG60016
    Точильный станок Sturm BG60016
    Точильный станок Sturm BG60016
    Точильный станок Sturm BG60016
    Точильный станок Sturm BG60016
    Точильный станок Sturm BG60016
    Точильный станок Sturm BG60016
      Точильный станок Sturm BG60016
      Точильный станок Sturm BG60016
      Точильный станок Sturm BG60016
      Точильный станок Sturm BG60016
      Точильный станок Sturm BG60016
      Точильный станок Sturm BG60016
      Точильный станок Sturm BG60016
      Точильный станок Sturm BG60016
      Точильный станок Sturm BG60016

      Точильный станок Sturm BG60016

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х12739

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Станок для заточки цепей Sturm BG60016 оснащен электродвигателем мощностью 160 Вт, благодаря которому скорость вращения заточного диска достигает 3000 оборотов в минуту. В качестве точильного камня используется абразивный или алмазный диск размерами 100х10х3.5 мм.

        Преимущества

        • Устойчивость конструкции. Ударопрочная литая опора обеспечивает устойчивость станка для заточки цепей Sturm BG60016 во время работы
        • Безопасная эксплуатация. Прозрачный щиток защищает оператора от вылетающих частиц и искр
        • Пылезащищенный включатель
        • Удобные регулировочные механизмы
        • Возможность использования абразивных и алмазных дисков