Точильный станок Sturm BG60127
Арт. Х12684
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Зернистость круга 2
|60
- Точильный станок Штурм BG60127 - высокопроизводительное оборудование для использования в бытовых условиях и в промышленных мастерских. Применяется для заточки различных инструментов, а также для черновой обдирки и зачистки заготовок. Представляет собой электрическую точильную машину с двумя упорами для алмазных и абразивных дисков различной зернистости. Диски прикрыты прозрачными щитками и искроулавливателями, обеспечивающие безопасность оператора при работе. Станок потребляет 230 Вт и вращает диски со скоростью 2950 об/мин. Размеры точильного диска 125х16х12.7 мм.
Преимущества
- Рабочий диск с прозрачным защитным щитком и искроуловителем обеспечивает безопасность оператора
- Выключатель с прозрачной крышкой защищен от пыли
- Две опоры и два защитных щитка
- Силовой кабель 1.5 м