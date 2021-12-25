Точильный станок Sturm BG60127

Преимущества

Рабочий диск с прозрачным защитным щитком и искроуловителем обеспечивает безопасность оператора

Выключатель с прозрачной крышкой защищен от пыли

Две опоры и два защитных щитка

Силовой кабель 1.5 м

Точильный станок Штурм BG60127 - высокопроизводительное оборудование для использования в бытовых условиях и в промышленных мастерских. Применяется для заточки различных инструментов, а также для черновой обдирки и зачистки заготовок. Представляет собой электрическую точильную машину с двумя упорами для алмазных и абразивных дисков различной зернистости. Диски прикрыты прозрачными щитками и искроулавливателями, обеспечивающие безопасность оператора при работе. Станок потребляет 230 Вт и вращает диски со скоростью 2950 об/мин. Размеры точильного диска 125х16х12.7 мм.