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Точильный станок Sturm BG60127
4.0
4
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Sturm BG60127
    Арт. Х12684
    4.0
    4
    Точильный станок Sturm BG60127
    Точильный станок Sturm BG60127
    Точильный станок Sturm BG60127
    Точильный станок Sturm BG60127
    Точильный станок Sturm BG60127
    Точильный станок Sturm BG60127
      Точильный станок Sturm BG60127
      Точильный станок Sturm BG60127
      Точильный станок Sturm BG60127
      Точильный станок Sturm BG60127
      Точильный станок Sturm BG60127
      Точильный станок Sturm BG60127

      Точильный станок Sturm BG60127

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х12684
      4.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Зернистость круга 2
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Точильный станок Штурм BG60127 - высокопроизводительное оборудование для использования в бытовых условиях и в промышленных мастерских. Применяется для заточки различных инструментов, а также для черновой обдирки и зачистки заготовок. Представляет собой электрическую точильную машину с двумя упорами для алмазных и абразивных дисков различной зернистости. Диски прикрыты прозрачными щитками и искроулавливателями, обеспечивающие безопасность оператора при работе. Станок потребляет 230 Вт и вращает диски со скоростью 2950 об/мин. Размеры точильного диска 125х16х12.7 мм.

        Преимущества

        • Рабочий диск с прозрачным защитным щитком и искроуловителем обеспечивает безопасность оператора
        • Выключатель с прозрачной крышкой защищен от пыли
        • Две опоры и два защитных щитка
        • Силовой кабель 1.5 м